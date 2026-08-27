ΑΕΚ-Champions League: Πού βρίσκονται οι αντίπαλοι της «Ένωσης» στο UEFA Ranking
Τις 8 ομάδες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στη League Phase του Champions League έμαθε η ΑΕΚ, με το «μενού» να περιλαμβάνει μεγαθήρια στο Club Ranking.
Τους αντιπάλους της στη League Phase του UEFA Champions League έμαθε το απόγευμα της Πέμπτης η ΑΕΚ, με την «Ένωση» να βρίσκει στον δρόμο της ομάδες-μεγαθήρια όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μάντσεστερ Σίτι και η Μπορούσια Ντόρτμουντ.
Κάτι τέτοιο αποτυπώνεται και στο Club Ranking της UEFA καθώς ο «Δικέφαλος» τίθεται αντιμέτωπος με τρεις συλλόγους εντός του Top-10.
Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στο UEFA Ranking:
- Νο3 Ρεάλ Μαδρίτης – 120.500 (ΕΝΤΟΣ)
- Νο6 Μάντσεστερ Σίτι – 96.750 (ΕΚΤΟΣ)
- Νο9 Ντόρτμουντ – 100.750 (ΕΚΤΟΣ)
- Νο13 Ρόμα – 80.750 (ΕΝΤΟΣ)
- Νο30 Σαχτάρ Ντόνετσκ – 56.250 (ΕΚΤΟΣ)
- Νο46 Γαλατάσαραϊ – 44.500 (ΕΝΤΟΣ)
- Νο68 ΑΕΚ – 28.500
- Νο101 Κόμο – 17.546 (ΕΚΤΟΣ)
- Νο134 ΛΑΣΚ – 12.000 (ΕΝΤΟΣ)