· ΑΕΚ

ΑΕΚ-Champions League: Πού βρίσκονται οι αντίπαλοι της «Ένωσης» στο UEFA Ranking

Τις 8 ομάδες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στη League Phase του Champions League έμαθε η ΑΕΚ, με το «μενού» να περιλαμβάνει μεγαθήρια στο Club Ranking.

ΑΕΚ-Champions League: Πού βρίσκονται οι αντίπαλοι της «Ένωσης» στο UEFA Ranking
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τους αντιπάλους της στη League Phase του UEFA Champions League έμαθε το απόγευμα της Πέμπτης η ΑΕΚ, με την «Ένωση» να βρίσκει στον δρόμο της ομάδες-μεγαθήρια όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μάντσεστερ Σίτι και η Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Κάτι τέτοιο αποτυπώνεται και στο Club Ranking της UEFA καθώς ο «Δικέφαλος» τίθεται αντιμέτωπος με τρεις συλλόγους εντός του Top-10.

Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στο UEFA Ranking:

  • Νο3 Ρεάλ Μαδρίτης – 120.500 (ΕΝΤΟΣ)
  • Νο6 Μάντσεστερ Σίτι – 96.750 (ΕΚΤΟΣ)
  • Νο9 Ντόρτμουντ – 100.750 (ΕΚΤΟΣ)
  • Νο13 Ρόμα – 80.750 (ΕΝΤΟΣ)
  • Νο30 Σαχτάρ Ντόνετσκ – 56.250 (ΕΚΤΟΣ)
  • Νο46 Γαλατάσαραϊ – 44.500 (ΕΝΤΟΣ)
  • Νο68 ΑΕΚ – 28.500
  • Νο101 Κόμο – 17.546 (ΕΚΤΟΣ)
  • Νο134 ΛΑΣΚ – 12.000 (ΕΝΤΟΣ)
COMMENTS
LATEST NEWS
20:50 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Αναλυτικά οι αντίπαλοι όλων των ομάδων στη League Phase

20:48 CONFERENCE LEAGUE

Χράντετς Κράλοβε - Παναθηναϊκός: Αγγίζει το γκολ με τον Λιβάι Γκαρσία (vid)

20:45 EUROPA LEAGUE

LIVE ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ: Για την υπέρβαση του Europa League

20:36 CONFERENCE LEAGUE

«Πονοκέφαλος» στον Παναθηναϊκό: Έγινε αναγκαστική αλλαγή ο Τσιριβέγια

20:34 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ-Champions League: Πού βρίσκονται οι αντίπαλοι της «Ένωσης» στο UEFA Ranking

20:31 CONFERENCE LEAGUE

Μπραν - ΠΑΟΚ: Δοκάρι με τον Χολμ και φωνές για πέναλτι (vid)

20:22 CONFERENCE LEAGUE

Χράντετς Κράλοβε - Παναθηναϊκός: Διπλή σωτήρια επέμβαση του Πένια (vid)

20:21 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase - Το αναλυτικό καλεντάρι

20:17 SUPER LEAGUE

Η Καλαμάτα απέκτησε τον Ααρόν Μαρτίν

20:13 CHAMPIONS LEAGUE

Στ' αστέρια πάμε: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League

20:09 CONFERENCE LEAGUE

Χράντετς Κράλοβε - Παναθηναϊκός: Ο Κάτρης σώζει σίγουρο γκολ με απίθανη επέμβαση (vid)

19:48 EUROPA LEAGUE

ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ: Οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για τη ρεβάνς της Βουλγαρίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας