ΑΕΚ-Champions League: Πού βρίσκονται οι αντίπαλοι της «Ένωσης» στο UEFA Ranking

Τους αντιπάλους της στη League Phase του UEFA Champions League έμαθε το απόγευμα της Πέμπτης η ΑΕΚ, με την «Ένωση» να βρίσκει στον δρόμο της ομάδες-μεγαθήρια όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μάντσεστερ Σίτι και η Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Κάτι τέτοιο αποτυπώνεται και στο Club Ranking της UEFA καθώς ο «Δικέφαλος» τίθεται αντιμέτωπος με τρεις συλλόγους εντός του Top-10.

Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στο UEFA Ranking: