«Πονοκέφαλος» στον Παναθηναϊκό: Έγινε αναγκαστική αλλαγή ο Τσιριβέγια
Ο Τσιριβέγια βγήκε στο 30' δείχνοντας να έχει ενοχλήσεις στο πόδι του.
Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό στη ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να πραγματοποιεί από αρκετά νωρίς την πρώτη αλλαγή του.
Συγκεκριμένα ο Πέδρο Τσιριβέγια έπεσε στο χορτάρι δείχνοντας να έχει ενοχλήσεις στο πόδι του, με αποτέλεσμα να βγει αλλαγή στο 30' και στη θέση του να περνά ο Σωτήρης Κοντούρης.
Στο «τριφύλλι» βρίσκονται πλέον σε αναμονή, καθώς οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις θα ρίξουν φως στην κατάσταση του ποδοσφαιριστή. Από τα ευρήματα θα προκύψει τόσο η έκταση του προβλήματος όσο και ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την επάνοδό του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.