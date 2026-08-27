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«Πονοκέφαλος» στον Παναθηναϊκό: Έγινε αναγκαστική αλλαγή ο Τσιριβέγια

Ο Τσιριβέγια βγήκε στο 30' δείχνοντας να έχει ενοχλήσεις στο πόδι του.

Θανάσης Μαργαρίτης

«Πονοκέφαλος» στον Παναθηναϊκό: Έγινε αναγκαστική αλλαγή ο Τσιριβέγια
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Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό στη ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να πραγματοποιεί από αρκετά νωρίς την πρώτη αλλαγή του.

Συγκεκριμένα ο Πέδρο Τσιριβέγια έπεσε στο χορτάρι δείχνοντας να έχει ενοχλήσεις στο πόδι του, με αποτέλεσμα να βγει αλλαγή στο 30' και στη θέση του να περνά ο Σωτήρης Κοντούρης.

Στο «τριφύλλι» βρίσκονται πλέον σε αναμονή, καθώς οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις θα ρίξουν φως στην κατάσταση του ποδοσφαιριστή. Από τα ευρήματα θα προκύψει τόσο η έκταση του προβλήματος όσο και ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την επάνοδό του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

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