CONFERENCE LEAGUE · ΠΑΟΚ Μπραν - ΠΑΟΚ: Γκολ ο Ίνγκασον για το 2-0 (vid) ONSPORTS TEAM 27 Αυγούστου 2026, 21:22 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Ο ΠΑΟΚ δέχεται και δεύτερο γκολ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου με την Μπραν. Παιχνίδι από παντού στη Novibet με το νέο Mobile App Μπραν - ΠΑΟΚ Γκολ Βίντεο highlights COMMENTS LATEST NEWS 22:19 CONFERENCE LEAGUE Νέο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό: Έγινε αναγκαστική αλλαγή και ο Κοντούρης 22:16 SUPER LEAGUE 2 Athens Kallithea: Έκλεισε τον Λούκας Βιγιαφάνιες 22:06 ΣΠΟΡ Απίθανος, αδιανόητος, μοναδικός: Ο Καραλής έκανε πανελλήνιο ρεκόρ με το εξωπραγματικό 6,20μ.! 22:01 ΣΠΟΡ Στίβος: Σε... άγρια κατάσταση ο Καραλής που πέρασε τα 6,10μ. στη Ζυρίχη (vid) 21:56 CONFERENCE LEAGUE Μπραν - ΠΑΟΚ 3-2: Πικρός αποκλεισμός από την Ευρώπη (videos) 21:51 EUROPA LEAGUE ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ: Ο Νους «σφραγίζει» την πρόκριση των Κρητικών στο Europa League (vid) 21:45 EUROLEAGUE Χωρίς τον Τόνι Πάρκερ στο πρώτο της φιλικό παιχνίδι η Βιλερμπάν 21:42 CONFERENCE LEAGUE Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός: Το… χτύπημα του Ντέσερς δίνει προβάδισμα στο «τριφύλλι» (Video) 21:35 CONFERENCE LEAGUE Μπραν - ΠΑΟΚ: Ο Ζαφείρης φέρνει το σκορ στα... ίσα στη Νορβηγία (video) 21:30 CONFERENCE LEAGUE Μπραν - ΠΑΟΚ: Μειώνει σε 2-1 με τον Εντιάι (vid) 21:22 CONFERENCE LEAGUE Μπραν - ΠΑΟΚ: Γκολ ο Ίνγκασον για το 2-0 (vid) 21:07 CHAMPIONS LEAGUE Πήλιος: «H AEK ανεβαίνει επίπεδο - Τα συναισθήματα και το μυαλό μας πρέπει να είναι προσγειωμένα» ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ