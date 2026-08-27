Ο Αργεντινός σκόραρε κόντρα στους Βούλγαρους και στέλνει ουσιαστικά του Ομιλήτες στη League Phase.

Με το... πόδι στο γκάζι και στη Βουλγαρία ο ΟΦΗ, ο οποίος στο 36' άνοιξε το σκορ κι έφτασε τη συνολική διαφορά στα τέσσερα τέρματα!

Ο Φούντας μετά τη χαμηλή εκτέλεση του Ανδρούτσου είδε τον Λαπούκοφ να αποκρούει ξανά εντυπωσιακά το σουτ, ο Νικολάου πήρε το ριμπάουντ, ο Πούγγουρας βρήκε την μπάλα και από κοντά ο Νους άνοιξε το σκορ!