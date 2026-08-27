Νέο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό: Έγινε αναγκαστική αλλαγή και ο Κοντούρης

Νέα ανησυχία προέκυψε για τον Παναθηναϊκό στον αγώνα της Τσεχίας, καθώς μετά τον τραυματισμό του Πέδρο Τσιριβέγια, ούτε ο Σωτήρης Κοντούρης κατάφερε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση.

Ο νεαρός μέσος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 30ό λεπτό, όμως στις αρχές της παράτασης αντιμετώπισε πρόβλημα και χρειάστηκε να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες. Τελικά, στο 97', αποχώρησε και εκείνος με αναγκαστική αλλαγή, δίνοντας τη θέση του στον Γιάγκουσιτς.

Έτσι, ο Τζέικομπ Νίστρουπ καλείται να διαχειριστεί έναν ακόμη πιθανό τραυματισμό στη μεσαία γραμμή, περιμένοντας πλέον τις εξετάσεις των δύο ποδοσφαιριστών για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασής τους.