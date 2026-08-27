· Παναθηναϊκός

Νέο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό: Έγινε αναγκαστική αλλαγή και ο Κοντούρης

Αδιανόητη ατυχία για τον Παναθηναϊκό...

Θανάσης Μαργαρίτης

Νέο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό: Έγινε αναγκαστική αλλαγή και ο Κοντούρης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα ανησυχία προέκυψε για τον Παναθηναϊκό στον αγώνα της Τσεχίας, καθώς μετά τον τραυματισμό του Πέδρο Τσιριβέγια, ούτε ο Σωτήρης Κοντούρης κατάφερε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση.

Ο νεαρός μέσος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 30ό λεπτό, όμως στις αρχές της παράτασης αντιμετώπισε πρόβλημα και χρειάστηκε να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες. Τελικά, στο 97', αποχώρησε και εκείνος με αναγκαστική αλλαγή, δίνοντας τη θέση του στον Γιάγκουσιτς.

Έτσι, ο Τζέικομπ Νίστρουπ καλείται να διαχειριστεί έναν ακόμη πιθανό τραυματισμό στη μεσαία γραμμή, περιμένοντας πλέον τις εξετάσεις των δύο ποδοσφαιριστών για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασής τους.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:19 CONFERENCE LEAGUE

Νέο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό: Έγινε αναγκαστική αλλαγή και ο Κοντούρης

22:16 SUPER LEAGUE 2

Athens Kallithea: Έκλεισε τον Λούκας Βιγιαφάνιες

22:06 ΣΠΟΡ

Απίθανος, αδιανόητος, μοναδικός: Ο Καραλής έκανε πανελλήνιο ρεκόρ με το εξωπραγματικό 6,20μ.!

22:01 ΣΠΟΡ

Στίβος: Σε... άγρια κατάσταση ο Καραλής που πέρασε τα 6,10μ. στη Ζυρίχη (vid)

21:56 CONFERENCE LEAGUE

Μπραν - ΠΑΟΚ 3-2: Πικρός αποκλεισμός από την Ευρώπη (videos)

21:51 EUROPA LEAGUE

ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ: Ο Νους «σφραγίζει» την πρόκριση των Κρητικών στο Europa League (vid)

21:45 EUROLEAGUE

Χωρίς τον Τόνι Πάρκερ στο πρώτο της φιλικό παιχνίδι η Βιλερμπάν

21:42 CONFERENCE LEAGUE

Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός: Το… χτύπημα του Ντέσερς δίνει προβάδισμα στο «τριφύλλι» (Video)

21:35 CONFERENCE LEAGUE

Μπραν - ΠΑΟΚ: Ο Ζαφείρης φέρνει το σκορ στα... ίσα στη Νορβηγία (video)

21:30 CONFERENCE LEAGUE

Μπραν - ΠΑΟΚ: Μειώνει σε 2-1 με τον Εντιάι (vid)

21:22 CONFERENCE LEAGUE

Μπραν - ΠΑΟΚ: Γκολ ο Ίνγκασον για το 2-0 (vid)

21:07 CHAMPIONS LEAGUE

Πήλιος: «H AEK ανεβαίνει επίπεδο - Τα συναισθήματα και το μυαλό μας πρέπει να είναι προσγειωμένα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας