Στίβος: Πρώτος και στο Diamond League της Ζυρίχης ο Τεντόγλου (vids)

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ήταν νικητής και στην Ελβετία.

Στίβος: Πρώτος και στο Diamond League της Ζυρίχης ο Τεντόγλου (vids)
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Ο Μίλτος Τεντόγλου πρόσθεσε ακόμη μία πρωτιά στο φετινό του ενεργητικό, επικρατώντας στο μήκος στο Diamond League της Ζυρίχης με κορυφαία επίδοση στα 8,45 μέτρα.

Ο Έλληνας άλτης ξεκίνησε τον αγώνα με άλμα στα 8,25 μ. (-0,3), το οποίο ήταν αρκετό για να τον φέρει από νωρίς στην κορυφή. Οι δύο επόμενες προσπάθειές του, ωστόσο, δεν ήταν έγκυρες, δίνοντας την ευκαιρία στους αντιπάλους του να πλησιάσουν.

Ο Τζέιντεν Γκέιλ έφτασε επίσης στα 8,25 μ. (-0,6) και πήρε προσωρινά την πρώτη θέση, έχοντας καλύτερη δεύτερη επίδοση από τον Τεντόγλου. Η απάντηση του Έλληνα πρωταθλητή, όμως, ήρθε με εμφατικό τρόπο στην τέταρτη προσπάθεια.

Με ένα εξαιρετικό άλμα στα 8,45 μ., ο Τεντόγλου πήρε ξανά τα ηνία και δημιούργησε σημαντικό πλεονέκτημα. Ο Γκέιλ δεν εγκατέλειψε τη μάχη και στην πέμπτη προσπάθειά του προσγειώθηκε στα 8,43 μ., μειώνοντας τη διαφορά στα μόλις δύο εκατοστά.

Η κορυφή, όμως, δεν άλλαξε χέρια. Ο Πίνοκ κατέγραψε 8,33 μ., ενώ ο Οντελίν σταμάτησε στα 8,32 μ., με τον Τεντόγλου να έχει ήδη δημιουργήσει την επίδοση που αποδείχθηκε αρκετή για τη νίκη.

Η τελευταία του προσπάθεια ήταν άκυρη, αλλά δεν επηρέασε την τελική κατάταξη, αφού κανείς από τους διώκτες του δεν μπόρεσε να βελτιώσει το 8,45 μ.

Έτσι, ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης πανηγύρισε ακόμη μία σημαντική νίκη στο Diamond League, αφήνοντας δεύτερο τον Γκέιλ με 8,43 μ., τρίτο τον Πίνοκ με 8,33 μ. και τέταρτο τον Οντελίν με 8,32 μέτρα.

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