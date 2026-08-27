Europa League: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι Ολυμπιακού και ΟΦΗ - Τα γκρουπ δυναμικότητας

Ο ΟΦΗ πήρε ιστορική πρόκριση επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και εξασφάλισε την παρουσία του στη League Phase του Europa League, όπου θα συμμετέχει και ο Ολυμπιακός.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (28/8) στις 14:00 ώρα Ελλάδας στο Μονακό.

Στη League Phase συμμετέχουν συνολικά 36 ομάδες, οι οποίες χωρίζονται σε τέσσερα pot των εννέα με βάση τον συντελεστή τους στην UEFA.

Ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα και ο ΟΦΗ στο τέταρτο, αναμένοντας να μάθουν τους οκτώ αντιπάλους τους (δύο από κάθε pot).

Τα τέσσερα pot του Europa League

POT 1:

Λεβερκούζεν

Μπενφίκα

Γιουβέντους

Μίλαν

Λιόν

Άλκμααρ

Ολυμπιακός

Ρεάλ Σοσιεδάδ

Μαρσέιγ

POT 2:

Φερεντσβάρος

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Ερυθρός Αστέρας

Ντινάμο Ζάγκρεμπ

Σάλτσμπουργκ

Σέλτικ

Σπάρτα Πράγας

Ρεν

Άντερλεχτ

POT 3:

Στουρμ Γκρατς

Λεχ Πόζναν

Κρίσταλ Πάλας

Μπόρνμουθ

Σάντερλαντ

Τσέλιε

Γιαγκελόνια

Θέλτα

Χόφενχαϊμ

POT 4:

Μπεσίκτας

Τορεένσε

Χάποελ Μπερ Σεβά

Ναϊμέγκεν

Ομόνοια

Αραράτ

ΟΦΗ

Λίλεστρομ

Λέφσκι Σόφιας