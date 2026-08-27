Europa League: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι Ολυμπιακού και ΟΦΗ - Τα γκρουπ δυναμικότητας
Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι που θα έχουν Ολυμπιακός και ΟΦΗ στη League Phase του Europa League.
Ο ΟΦΗ πήρε ιστορική πρόκριση επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και εξασφάλισε την παρουσία του στη League Phase του Europa League, όπου θα συμμετέχει και ο Ολυμπιακός.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (28/8) στις 14:00 ώρα Ελλάδας στο Μονακό.
Στη League Phase συμμετέχουν συνολικά 36 ομάδες, οι οποίες χωρίζονται σε τέσσερα pot των εννέα με βάση τον συντελεστή τους στην UEFA.
Ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα και ο ΟΦΗ στο τέταρτο, αναμένοντας να μάθουν τους οκτώ αντιπάλους τους (δύο από κάθε pot).
Τα τέσσερα pot του Europa League
POT 1:
Λεβερκούζεν
Μπενφίκα
Γιουβέντους
Μίλαν
Λιόν
Άλκμααρ
Ολυμπιακός
Ρεάλ Σοσιεδάδ
Μαρσέιγ
POT 2:
Φερεντσβάρος
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Ερυθρός Αστέρας
Ντινάμο Ζάγκρεμπ
Σάλτσμπουργκ
Σέλτικ
Σπάρτα Πράγας
Ρεν
Άντερλεχτ
POT 3:
Στουρμ Γκρατς
Λεχ Πόζναν
Κρίσταλ Πάλας
Μπόρνμουθ
Σάντερλαντ
Τσέλιε
Γιαγκελόνια
Θέλτα
Χόφενχαϊμ
POT 4:
Μπεσίκτας
Τορεένσε
Χάποελ Μπερ Σεβά
Ναϊμέγκεν
Ομόνοια
Αραράτ
ΟΦΗ
Λίλεστρομ
Λέφσκι Σόφιας