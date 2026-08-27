Conference League: Με οδηγό Κωστούλα στη League Phase η Μπράιτον - Πέρασε η πάφος, σοκ για Ρέιντζερς

Με τον Μπάμπη Κωστούλα να κάνει τη διαφορά, η Μπράιτον εξασφάλισε με εμφατικό τρόπο την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Οι Άγγλοι διέλυσαν με 4-0 την Τρόμσο, καλύπτοντας με τον καλύτερο τρόπο το 0-0 της πρώτης αναμέτρησης.

Ο Έλληνας φορ άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη στο 22ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος την πίεση της ομάδας του ψηλά στο γήπεδο. Αφού κέρδισε την κατοχή, βρήκε χώρο και με ψύχραιμο δεξί σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ντε Κάιπερ διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων στο 33', ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Κωστούλας είχε ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο, δημιουργώντας το 3-0 για τον Βίφερ. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Μποσκαγκλί στο 86'.

Σπουδαία πρόκριση πανηγύρισε και η Πάφος, η οποία επικράτησε 4-2 της Ντινάμο Σίτι στην παράταση, έχοντας αποσπάσει ισοπαλία 1-1 στο πρώτο παιχνίδι. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν μόλις στο 8', όμως ο Σεμά απάντησε άμεσα στο 13'. Η Πάφος πήρε το προβάδισμα με τον Ιωάννου στο 78', αλλά η Ντινάμο Σίτι δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Ο Σίλβα-Ρίτσαρντς ισοφάρισε στο 87' και έστειλε το ματς στην παράταση.

Εκεί οι Κύπριοι ανέβασαν την απόδοσή τους και «καθάρισαν» την πρόκριση στα τελευταία λεπτά. Ο Ενγκαμαλέου στο 116' και ο Σίλβα στο 120' έβαλαν τις τελευταίες πινελιές, στέλνοντας την Πάφο στη League Phase.

Αντίθετα, η Ρέιντζερς υπέστη οδυνηρό αποκλεισμό. Η αναμέτρηση με τη Γιάμπλονετς έμεινε στο 1-1 τόσο στην κανονική διάρκεια όσο και στην παράταση και όλα κρίθηκαν από την άσπρη βούλα, όπου οι Τσέχοι επικράτησαν με 4-3 και πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

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