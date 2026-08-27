Παναθηναϊκός: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι και τα γκρουπ δυναμικότητας - Πότε θα γίνει η κλήρωση
Δείτε τους οριστικούς πιθανούς αντιπάλους του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League.
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στην παράταση με 2-1 της Χράντετς Κράλοβε εκτός έδρας, χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσερς και μετά το 2-2 στο ΟΑΚΑ πήρε σπουδαία πρόκριση στη League Phase του Conference League.
Η κλήρωση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή στις 28 Αυγούστου 2026, στις 15:00, στα γραφεία της UEFA στη Νιόν της Ελβετίας, όπου ο Παναθηναϊκός θα μάθει τους 6 αντιπάλους του (έναν από κάθε pot).
Το Τριφύλλι θα βρίσκεται στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας.
Δείτε τους πιθανούς αντιπάλους του Παναθηναϊκού:
1ο γκρουπ δυναμικότητας
Αταλάντα (Ιταλία) 84.000
Μπράγκα (Πορτογαλία) 63.750
Άγιαξ (Ολλανδία) 58.250
Φράιμπουργκ (Γερμανία) 56.500
Μονακό (Γαλλία) 56.000
Κοπεγχάγη (Δανία) 54.375
2ο γκρουπ δυναμικότητας
Μίντιλαντ (Δανία) 48.250
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 46.500
Γάνδη (Βέλγιο) 39.000
Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 29.250
Πάφος (Κύπρος) 24.125
Μπράιτον (Αγγλία) 23.903
3ο γκρουπ δυναμικότητας
Λουγκάνο (Ελβετία) 21.250
Χετάφε (Ισπανία) 19.409
Κουόπιο (Φινλανδία) 14.000
Τβέντε (Ολλανδία) 13.585
Λίνκολν (Γιβραλτάρ) 13.500
Μπόρατς (Βοσνία) 13.125
4ο γκρουπ δυναμικότητας
Σιντ Τρούιντεν (Βέλγιο) 12.450
Μπραν Μπέργκεν (Νορβηγία) 12.250
Χαρτς (Σκωτία) 11.500
Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 11.000
Τράμπζονσπορ (Τουρκία) 11.000
Ρίγα (Λετονία) 10.500
5ο γκρουπ δυναμικότητας
Χάιντουκ (Κροατία) 10.000
Γιάμπλονετς (Τσεχία) 9.705
Νόρτζελαντ (Δανία) 8.421
Άαρχους (Δανία) 8.421
Ίντερ Ντ’ Εσκάλδες (Ανδόρα) 7.500
Κραϊόβα (Ρουμανία) 7.000
6ο γκρουπ δυναμικότητας
Τουν (Ελβετία) 6.940
ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) 6.500
Κάουνο Ζαλγκρίς (Λιθουανία) 6.000
Μιάλμπι (Σουηδία) 5.925
Ιμπέρια (Γεωργία) 5.000
Εγκνάτια (Αλβανία) 4.500