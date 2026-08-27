Παναθηναϊκός: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι και τα γκρουπ δυναμικότητας - Πότε θα γίνει η κλήρωση

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στην παράταση με 2-1 της Χράντετς Κράλοβε εκτός έδρας, χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσερς και μετά το 2-2 στο ΟΑΚΑ πήρε σπουδαία πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Η κλήρωση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή στις 28 Αυγούστου 2026, στις 15:00, στα γραφεία της UEFA στη Νιόν της Ελβετίας, όπου ο Παναθηναϊκός θα μάθει τους 6 αντιπάλους του (έναν από κάθε pot).

Το Τριφύλλι θα βρίσκεται στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας.

Δείτε τους πιθανούς αντιπάλους του Παναθηναϊκού:

1ο γκρουπ δυναμικότητας

Αταλάντα (Ιταλία) 84.000

Μπράγκα (Πορτογαλία) 63.750

Άγιαξ (Ολλανδία) 58.250

Φράιμπουργκ (Γερμανία) 56.500

Μονακό (Γαλλία) 56.000

Κοπεγχάγη (Δανία) 54.375

2ο γκρουπ δυναμικότητας

Μίντιλαντ (Δανία) 48.250

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 46.500

Γάνδη (Βέλγιο) 39.000

Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 29.250

Πάφος (Κύπρος) 24.125

Μπράιτον (Αγγλία) 23.903

3ο γκρουπ δυναμικότητας

Λουγκάνο (Ελβετία) 21.250

Χετάφε (Ισπανία) 19.409

Κουόπιο (Φινλανδία) 14.000

Τβέντε (Ολλανδία) 13.585

Λίνκολν (Γιβραλτάρ) 13.500

Μπόρατς (Βοσνία) 13.125

4ο γκρουπ δυναμικότητας

Σιντ Τρούιντεν (Βέλγιο) 12.450

Μπραν Μπέργκεν (Νορβηγία) 12.250

Χαρτς (Σκωτία) 11.500

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 11.000

Τράμπζονσπορ (Τουρκία) 11.000

Ρίγα (Λετονία) 10.500

5ο γκρουπ δυναμικότητας

Χάιντουκ (Κροατία) 10.000

Γιάμπλονετς (Τσεχία) 9.705

Νόρτζελαντ (Δανία) 8.421

Άαρχους (Δανία) 8.421

Ίντερ Ντ’ Εσκάλδες (Ανδόρα) 7.500

Κραϊόβα (Ρουμανία) 7.000

6ο γκρουπ δυναμικότητας

Τουν (Ελβετία) 6.940

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) 6.500

Κάουνο Ζαλγκρίς (Λιθουανία) 6.000

Μιάλμπι (Σουηδία) 5.925

Ιμπέρια (Γεωργία) 5.000

Εγκνάτια (Αλβανία) 4.500