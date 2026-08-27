Νίστρουπ: «Έχουμε πολλά να κάνουμε, με λιγότερη πίεση»

Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ:

«Αυτή είναι η 4η πρόκριση για εμένα το καλοκαίρι, όλες ήταν στο Champions League, όμως αυτή ήταν η πιο δύσκολη. Μου θυμίζει μία με την Κοπεγχάγη το 2024 που είχαμε μια ολοκαίνουργια ομάδα. Ήταν μια τρέλα σήμερα! Δείξαμε την επιμονή μας. Ο Καλάμπρια και ο Πάλμερ-Μπράουν μπήκαν ανέτοιμοι και έδωσαν ό,τι είχαν. Ζήσαμε μια ψυχρολουσία, αλλά τα καταφέραμε. Είμαι χαρούμενος για την ομάδα και τον σύλλογο για την πρόκριση. Μου αρέσει εδώ, η Αθήνα, είναι μια καλή αρχή ότι φωνάζουν το όνομά μου (σ.σ. όταν άκουσε τον κόσμο να τον αποθεώνει). Έχουμε πολλά να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε επιστρέφοντας, όμως έχουμε περισσότερη ηρεμία πια. Δεν χρειάζονται δικαιολογίες, πρέπει να πάρουμε παραπάνω πρωτοβουλίες στο γήπεδο. Έχω να γνωρίσω τους νέους παίκτες που έμειναν στην Αθήνα, ο Καλάμπρια και ο Πάλμερ-Μπράουν ήταν τραυματίες και τώρα θα μπουν πιο δυναμικά, έχουμε πολλά να κάνουμε, όμως με λιγότερη πίεση πια».