ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: «Συγχαρητήρια πράσινα αδέρφια»

Μετά από ένα ματς-θρίλερ και με λυτρωτή τον Σιρίλ Ντέσερς, που ευστόχησε σε πέναλτι στο 125′, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 της Χράντετς Κράλοβε στη Τσεχία και πήρε το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League.

Λίγη ώρα αργότερα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έσπευσε να δώσει τα εύσημα στο ποδοσφαιρικό τμήμα, γράφοντας σε ανάρτησή της: «Συγχαρητήρια πράσινα αδέρφια».