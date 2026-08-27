ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: «Συγχαρητήρια πράσινα αδέρφια»

Το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για την πρόκριση της ποδοσφαιρικής ομάδας.

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: «Συγχαρητήρια πράσινα αδέρφια»
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Μετά από ένα ματς-θρίλερ και με λυτρωτή τον Σιρίλ Ντέσερς, που ευστόχησε σε πέναλτι στο 125′, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 της Χράντετς Κράλοβε στη Τσεχία και πήρε το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League.

Λίγη ώρα αργότερα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έσπευσε να δώσει τα εύσημα στο ποδοσφαιρικό τμήμα, γράφοντας σε ανάρτησή της: «Συγχαρητήρια πράσινα αδέρφια».

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