· Παναθηναϊκός

Ντέσερς: «Χαίρομαι που έδωσα πράγματα μετά από μια δύσκολη σεζόν»

Ο Νιγηριανός επιθετικός, απόλυτος πρωταγωνιστής στην πρόκριση επί της Χράντετς, τόνισε πως τώρα η ομάδα θα έχει λιγότερη πίεση, για να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο. 

Ντέσερς: «Χαίρομαι που έδωσα πράγματα μετά από μια δύσκολη σεζόν»
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Με την ΤΣΣΚΑ 1948 σκόραρε στην παράταση και έδωσε πρόκριση. Με την Χράντετς Κράλοβε σκόραρε δύο φορές εκτός έδρας, το δεύτερο γκολ έδωσε πρόκριση στην παράταση. Αυτά τα προκριματικά του Conference League, ανήκουν στον Σίριλ Ντέσερς.

Ο Νιγηριανός παραδέχτηκε πως υπήρχε πίεση, αλλά αισθάνεται χαρούμενος που έδωσε πράγματα στην ομάδα, μετά από μια δύσκολη σεζόν.

Οι δηλώσεις του Ντέσερς:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που τα πρώτα μου γκολ μάς έδωσαν την πρόκριση. Είναι μια ιδιαίτερη φάση στη χρονιά, γίνονται αλλαγές, έρχονται νέοι παίκτες, υπάρχει πίεση. Πλέον προκριθήκαμε, μπορεί η πίεση να μικρύνει και να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο σαν ομάδα».

Για τα γκολ του που έδωσαν δύο δύσκολες προκρίσεις στην παράταση: «Είναι ωραίο να σκοράρεις στην παράταση, αλλά προτιμώ να το αποφεύγω. Χαίρομαι που έδωσα πράγματα στον Παναθηναϊκό έπειτα από μια δύσκολη χρονιά. Τα καλύτερα είναι μπροστά. Μεγαλώνω και εγώ και μεγαλώνει και η ομάδα».

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