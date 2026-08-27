Κόντης: «Ο ΟΦΗ μεγαλώνει από μεγάλες νίκες»

Ο ΟΦΗ έζησε μία από τις σημαντικότερες βραδιές της ιστορίας του, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στη League Phase του Conference League μετά και τη δεύτερη νίκη του απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Οι Κρητικοί επικράτησαν 2-0 στη Βουλγαρία και, σε συνδυασμό με το 3-0 του πρώτου αγώνα, ολοκλήρωσαν τη σειρά με το εντυπωσιακό 5-0, γράφοντας ιστορία για τον σύλλογο.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση, ο Χρήστος Κόντης στάθηκε στη σημασία της συγκεκριμένης επιτυχίας και υπογράμμισε πως νίκες αυτού του μεγέθους λειτουργούν ως σημείο αναφοράς και ανεβάζουν επίπεδο την ομάδα.

Ο τεχνικός του ΟΦΗ αναφέρθηκε ακόμη στην εικόνα που παρουσίασαν οι ποδοσφαιριστές του στα δύο παιχνίδια με τους Βούλγαρους, εκφράζοντας την απόλυτη ικανοποίησή του για την αγωνιστική τους συμπεριφορά. Παράλληλα, έκανε ειδική μνεία στη μαχητικότητα, την προσήλωση και το πάθος που έδειξαν καθ' όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς τους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χρήστος Κόντης

«Κάναμε μία εμφάνιση που ζηλεύεις να τη βλέπεις. Τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Κερδίσαμε 0-2 και θα μπορούσαμε κι άλλα γκολ. Είναι μία φανταστική βραδιά! Δεν παίρνω ποτέ μία απόφαση εν ψυχρώ στο ματς, μιλάω με τους συνεργάτες μου και προσπαθούμε για το καλύτερο. Όλα τα παιδιά είναι μία γροθιά, είτε παίζουν είτε όχι.

Είναι μία παρέα που βγάζει ωραία πράγματα. Χτίζουμε σε αυτό που έχουμε, οι παίκτες είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Χαίρομαι πάρα πολύ που δουλεύω με αυτά τα παιδιά. Έχουν όρεξη, διάθεση και πολλά πράγματα. Τώρα έχουν και μεγαλύτερη ευθύνη.

Ο ΟΦΗ μεγαλώνει και σε κάθε ματς θα πρέπει να τα δίνουν όλα. Δεν κινδυνέψαμε από τον τρόπο που έπαιξε η ΤΣΣΚΑ. Είναι πολύ όμορφο παιδιά από τις ακαδημίες να βάζουν ευρωπαϊκό γκολ. Είναι μεγάλη η χαρά για τον Θεοδοσουλάκη, είναι η μεγάλη η χαρά των ανθρώπων στις ακαδημίες και είναι μεγάλη η χαρά των Κρητικών.

Ο κόσμος μας βοήθησε, έδωσε τη φωνή του, μας στήριξε και αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ο ΟΦΗ μεγαλώνει από μεγάλες νίκες, από κύπελλα και μεγάλες προκρίσεις. Αυτά τα παιδιά είναι εδώ και θέλουν να μεγαλώσουν αυτή την ομάδα, φορώντας ευρωπαϊκό κοστούμι. Τους είπα ότι πρέπει να κερδίσουμε και στη Σόφια, αυτό είναι που σε κάνει μεγάλη ομάδα».