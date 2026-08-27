Βαθμολογία UEFA: Συνεχίζει ακάθεκτη για τη 10η θέση η Ελλάδα

Η Ελλάδα έκανε ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη μάχη της UEFA για την κατάκτηση της 10ης θέσης, ολοκληρώνοντας τη βραδιά με τέσσερις εκπροσώπους να συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η απόσταση από την Πολωνία μειώθηκε αισθητά και η διεκδίκηση της δεκάδας αποκτά πλέον ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στη League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, διατηρώντας ζωντανή την ελληνική εκπροσώπηση μέχρι τα επόμενα στάδια. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την πορεία του μετά την ήττα από την Μπραν στη Νορβηγία.

Καθοριστική για τη συγκομιδή της χώρας ήταν η βραδιά σε Τσεχία και Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί της Χράντετς Κράλοβε, ενώ ο ΟΦΗ επικράτησε για δεύτερη φορά της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Οι δύο νίκες πρόσθεσαν πολύτιμους βαθμούς στην ελληνική συγκομιδή.

Την ίδια ώρα, η Πολωνία υπέστη σημαντικό πλήγμα. Οι αποκλεισμοί της Ράκοβ και της Γκόρνικ άφησαν τη χώρα με μόλις δύο ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γεγονός που επέτρεψε στην Ελλάδα να μειώσει τη διαφορά.

Πλέον, η απόσταση από την Πολωνία βρίσκεται στους 1.313 βαθμούς, με την Ελλάδα να κοιτάζει παράλληλα και προς την Τσεχία. Η μάχη για την πρώτη δεκάδα της κατάταξης έχει πάρει φωτιά και, με τέσσερις ελληνικούς συλλόγους να παραμένουν στη διοργάνωση, η χώρα μας έχει κάθε λόγο να αισιοδοξεί για τη συνέχεια.

Η βαθμολογία

10. Πολωνία 45.125 (2/5)

11. Τσεχία 44.725 (4/5)

12. Ελλάδα 43.812 (4/5)

13. Νορβηγία 38.612 (5/5)