· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: «Πάτησε» Ελλάδα ο Πέντερσεν

Ο Νορβηγός μπακ βρίσκεται στη χώρα μας για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους Πειραιώτες.

Ολυμπιακός: «Πάτησε» Ελλάδα ο Πέντερσεν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η μετακίνηση του Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν στον Ολυμπιακό, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν τα χέρια με την Τορίνο για την απόκτηση του Νορβηγού δεξιού μπακ.

Η συμφωνία προβλέπει ποσό ύψους 6 εκατ. ευρώ, ενώ στη συμφωνία υπάρχουν και επιπλέον 2 εκατ. ευρώ σε μπόνους, τα οποία μπορούν να αυξήσουν το συνολικό κόστος της μεταγραφής.

Ο 26χρονος αμυντικός, που έχει ύψος 1,84 μ., βρίσκεται ήδη στην Αθήνα από το βράδυ της Πέμπτης (27/08), προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο Πέντερσεν θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και θα αποτελέσει ακόμη μία προσθήκη στο ρόστερ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

COMMENTS
LATEST NEWS
00:04 ΜΠΑΣΚΕΤ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Εξαιρετικός Μπόνγκα, χαλαρός Φρανσίσκο, άστοχοι Φουρνιέ-Μπάντιο

23:59 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι και τα γκρουπ δυναμικότητας - Πότε θα γίνει η κλήρωση

23:53 CONFERENCE LEAGUE

Conference League: Με οδηγό Κωστούλα στη League Phase η Μπράιτον - Πέρασε η πάφος, σοκ για Ρέιντζερς

23:50 CONFERENCE LEAGUE

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: «Συγχαρητήρια πράσινα αδέρφια»

23:39 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: «Πάτησε» Ελλάδα ο Πέντερσεν

23:38 EUROPA LEAGUE

Europa League: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι Ολυμπιακού και ΟΦΗ - Τα γκρουπ δυναμικότητας

23:36 EUROPA LEAGUE

Κόντης: «Ο ΟΦΗ μεγαλώνει από μεγάλες νίκες»

23:34 CONFERENCE LEAGUE

Νίστρουπ: «Έχουμε πολλά να κάνουμε, με λιγότερη πίεση»

23:33 EUROPA LEAGUE

Europa League: Εύκολα η Μπενφίκα - Ανατροπές για Ομόνοια και Πλζεν

23:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία UEFA: Συνεχίζει ακάθεκτη για τη 10η θέση η Ελλάδα

23:24 CONFERENCE LEAGUE

Ντέσερς: «Χαίρομαι που έδωσα πράγματα μετά από μια δύσκολη σεζόν»

23:24 SUPER LEAGUE

Το «αντίο» του Τσέριν στον Παναθηναϊκό: «Έζησα στιγμές που είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας