Ολυμπιακός: «Πάτησε» Ελλάδα ο Πέντερσεν

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η μετακίνηση του Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν στον Ολυμπιακό, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν τα χέρια με την Τορίνο για την απόκτηση του Νορβηγού δεξιού μπακ.

Η συμφωνία προβλέπει ποσό ύψους 6 εκατ. ευρώ, ενώ στη συμφωνία υπάρχουν και επιπλέον 2 εκατ. ευρώ σε μπόνους, τα οποία μπορούν να αυξήσουν το συνολικό κόστος της μεταγραφής.

Ο 26χρονος αμυντικός, που έχει ύψος 1,84 μ., βρίσκεται ήδη στην Αθήνα από το βράδυ της Πέμπτης (27/08), προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο Πέντερσεν θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και θα αποτελέσει ακόμη μία προσθήκη στο ρόστερ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.