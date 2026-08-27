Europa League: Εύκολα η Μπενφίκα - Ανατροπές για Ομόνοια και Πλζεν

Σπουδαίες ρεβάνς είχαν τα παιχνίδια του Europa League.

Europa League: Εύκολα η Μπενφίκα - Ανατροπές για Ομόνοια και Πλζεν
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Χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά, η Μπενφίκα ολοκλήρωσε με δεύτερη νίκη την υπόθεση πρόκριση απέναντι στην Άαρχους. Οι Πορτογάλοι επικράτησαν 3-1 στη Δανία και, έχοντας επικρατήσει 3-1 και στο πρώτο παιχνίδι, πήραν το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League με συνολικό σκορ 6-2. Στην αρχική ενδεκάδα βρέθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος αυτή τη φορά έμεινε μακριά από το σκοράρισμα.

Στην Κύπρο, η Ομόνοια έκανε την ανατροπή που χρειαζόταν. Μετά την ήττα με 1-0 στο πρώτο ματς, νίκησε 4-2 τη Σεντ Τρούιντεν και εξασφάλισε την παρουσία της στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Εντυπωσιακή ήταν και η ανατροπή της Βικτόρια Πλζεν. Οι Τσέχοι βρέθηκαν να κυνηγούν διαφορά τριών τερμάτων μετά το 3-0 του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι, όμως στη ρεβάνς έκαναν... πάρτι. Με πέντε γκολ στην παράταση και τον σερβικό σύλλογο να αγωνίζεται με δέκα παίκτες, έφτασαν στο 5-1 και πήραν την πρόκριση, στέλνοντας τον Ερυθρό Αστέρα στο Conference League.

Η Μπεσίκτας μπορεί να ηττήθηκε 1-0 από τη Ζάλγκιρις, όμως το αποτέλεσμα δεν ήταν αρκετό για να της στερήσει την πρόκριση. Παράλληλα, στην επόμενη φάση προχώρησαν και η Άντερλεχτ και η Φερεντσβάρος, οι οποίες επικράτησαν 3-0 της Καϊράτ Αλμάτι και 4-0 της Τράμπζονσπορ αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα

Αραράτ-Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 1-0 (2-1)

Ιμπέρια-Γιαγκιελόνια 1-2 (1-6)

Βικτόρια Πλζεν-Ερυθρός Αστέρας 5-1 παρ. (5-4)

Ζαλγκίρις-Μπεσίκτας 1-0 (1-3)

Λίλεστρομ-Εγνάτια 2-1 παρ. (2-1)

Ομόνοια-Σεντ Τρούιντεν 4-2 (4-3)

Ζάλτσμπουργκ-Μιάλμπι 3-0 (4-0)

Άαρχους-Μπενφίκα 1-3 (2-6)

Τουν-Λεχ Πόζναν 2-2 (2-9)

ΤΣΣΚΑ Σόφιας-ΟΦΗ 0-2 (0-5)

Άντερλεχτ-Καϊράτ Αλμάτι 3-0 (6-0)

Φερεντσβάρος-Τράμπζονσπορ 4-0 (5-0)

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