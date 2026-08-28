Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Εξαιρετικός Μπόνγκα, χαλαρός Φρανσίσκο, άστοχοι Φουρνιέ-Μπάντιο

Τι έκαναν οι παίκτες Παναθηναϊκού AKTOR και Ολυμπιακού, στα ματς των «παραθύρων» που αγωνίστηκαν. 

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Εξαιρετικός Μπόνγκα, χαλαρός Φρανσίσκο, άστοχοι Φουρνιέ-Μπάντιο
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Τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIBA στα τέλη Αυγούστου, άρχισαν. Σε πολλές αναμετρήσεις υπάρχει ενδιαφέρον λόγω των παικτών που ανήκουν στις ελληνικές ομάδες και ειδικά σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό.

Η Γαλλία επικράτησε εύκολα της Σλοβενίας με 92-67. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έκανε μια… χαλαρή εμφάνιση 18:13, σημειώνοντας 9 πόντους με 4/8 σουτ και 2 ασίστ. Σε κακή βραδιά ήταν ο Φουρνιέ, ο οποίος σε 23’ συμμετοχής είχε 2 πόντους και 0/5 τρίποντα.

Η Γερμανία επικράτησε εύκολα της Ολλανδίας με 99-83. Εκεί ο Άιζακ Μπόνγκα του «τριφυλλιού», σε 23:21 πέτυχε 13 πόντους με 6/8 σουτ, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Στη ζώνη της Αφρικής, η Αίγυπτος επιβλήθηκε της Σενεγάλης σε κακό ματς με 76-67. Ο Μπράνκου Μπάντιο ήταν άστοχος με μόλις 2/16 σουτ και 9 πόντους. Είχε, όμως, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 32’ συμμετοχής. Τέλος, ο Εντιάι που απέκτησε ο Ολυμπιακός, ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 13 πόντους σε 33’ (6/11 σουτ) και 7 ριμπάουντ.

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