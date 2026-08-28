Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Εξαιρετικός Μπόνγκα, χαλαρός Φρανσίσκο, άστοχοι Φουρνιέ-Μπάντιο

Τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIBA στα τέλη Αυγούστου, άρχισαν. Σε πολλές αναμετρήσεις υπάρχει ενδιαφέρον λόγω των παικτών που ανήκουν στις ελληνικές ομάδες και ειδικά σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό.

Η Γαλλία επικράτησε εύκολα της Σλοβενίας με 92-67. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έκανε μια… χαλαρή εμφάνιση 18:13, σημειώνοντας 9 πόντους με 4/8 σουτ και 2 ασίστ. Σε κακή βραδιά ήταν ο Φουρνιέ, ο οποίος σε 23’ συμμετοχής είχε 2 πόντους και 0/5 τρίποντα.

Η Γερμανία επικράτησε εύκολα της Ολλανδίας με 99-83. Εκεί ο Άιζακ Μπόνγκα του «τριφυλλιού», σε 23:21 πέτυχε 13 πόντους με 6/8 σουτ, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Στη ζώνη της Αφρικής, η Αίγυπτος επιβλήθηκε της Σενεγάλης σε κακό ματς με 76-67. Ο Μπράνκου Μπάντιο ήταν άστοχος με μόλις 2/16 σουτ και 9 πόντους. Είχε, όμως, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 32’ συμμετοχής. Τέλος, ο Εντιάι που απέκτησε ο Ολυμπιακός, ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 13 πόντους σε 33’ (6/11 σουτ) και 7 ριμπάουντ.