Europa League: Τότε μαθαίνουν αντιπάλους Ολυμπιακός και ΟΦΗ

Ιστορική πρόκριση για τον ΟΦΗ, ο οποίος ολοκλήρωσε με εντυπωσιακό τρόπο την ευρωπαϊκή του πορεία στα playoffs και εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία του θέση στη League Phase του Europa League.

Οι Κρητικοί δεν αρκέστηκαν στο σημαντικό προβάδισμα που είχαν αποκτήσει στη Σόφια, αλλά επικράτησαν εκ νέου της ΤΣΣΚΑ, αυτή τη φορά με 2-0, και πανηγύρισαν την πρόκριση με δύο νίκες και συνολικό σκορ 5-0.

Έτσι, ο ΟΦΗ θα βρεθεί μαζί με τον Ολυμπιακό στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Οι δύο ελληνικές ομάδες θα μάθουν τους οκτώ αντιπάλους τους στην κλήρωση της Παρασκευής (28/08), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14:00 και θα μεταδοθεί από την Cosmote TV.

Στη League Phase συμμετέχουν 36 ομάδες, οι οποίες θα σχηματίσουν μία ενιαία βαθμολογία. Οι οκτώ πρώτες της κατάταξης θα εξασφαλίσουν απευθείας την παρουσία τους στη φάση των «16», ενώ όσες τερματίσουν από την 9η έως την 24η θέση θα διεκδικήσουν την πρόκριση μέσω των playoffs.