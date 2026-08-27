Το «αντίο» του Τσέριν στον Παναθηναϊκό: «Έζησα στιγμές που είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς»

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε νωρίς το απόγευμα την πώληση του Άνταμ Τσέριν στην Αλ Ουάχντα, με τον Σλοβένο μέσο να λέει το δικό του «αντίο» του στον σύλλογο.

Ο 26χρονος με ένα μακροσκελές μήνυμα στα social media αποχαιρέτησε τους φίλους των «πράσινων», ενώ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «στα χρόνια που πέρασα εδώ, έζησα στιγμές που είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς αν δεν είχε την ευκαιρία να τις βιώσει. Νίκες σε ντέρμπι, τρελές ατμόσφαιρες στη Λεωφόρο μας»

Η ανάρτηση του Τσέριν

«Αγαπητή "πράσινη" οικογένεια,

Ήρθα σε αυτόν τον σύλλογο πριν από λίγο περισσότερο από τέσσερα χρόνια, χωρίς να γνωρίζω ακριβώς τι να περιμένω… Γνώριζα το όνομα του Παναθηναϊκού, αλλά όχι και πολλά περισσότερα. Ωστόσο, λίγο μετά την άφιξή μου, κατάλαβα το μεγαλείο αυτού του συλλόγου.

Στα χρόνια που πέρασα εδώ, έζησα στιγμές που είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς αν δεν είχε την ευκαιρία να τις βιώσει. Νίκες σε ντέρμπι, τρελές ατμόσφαιρες στη Λεωφόρο μας, μαγικές ευρωπαϊκές βραδιές σε ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ, την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας… Όλες αυτές τις αναμνήσεις θα τις κουβαλώ μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής μου.

Αυτό, όμως, για το οποίο είμαι περισσότερο περήφανος είναι πως κάθε φορά που βρισκόμουν στον αγωνιστικό χώρο, έδινα πάντα τον καλύτερό μου εαυτό για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της.

Στα τέσσερα χρόνια που έζησα εδώ, είχα επίσης αμέτρητες στιγμές, συναντήσεις και συζητήσεις μαζί σας έξω από το γήπεδο και μπορώ να πω πως δεν θυμάμαι ούτε μία κακή εμπειρία. Μόνο αγάπη και σεβασμό. Αυτό, όπως και όλα τα όμορφα πράγματα που συνέβησαν αυτά τα χρόνια, είναι ένας από τους λόγους που θεωρώ την Αθήνα σπίτι μου.

Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, όλους τους συμπαίκτες μου με τους οποίους μοιράστηκα τα αποδυτήρια, όλους τους προπονητές που συνεργάστηκαν μαζί μου κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου εδώ, αλλά και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στον σύλλογο και με τους οποίους μοιράστηκα την καθημερινότητά μου τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» και τον σεβασμό μου στη Θύρα 13, αλλά και στα εκατομμύρια των υπόλοιπων φιλάθλων από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού. Μας στηρίζατε πάντα, όπου κι αν αγωνιζόμασταν, και δημιουργήσατε μερικές από τις καλύτερες ατμόσφαιρες που μπορεί να βιώσει ένας ποδοσφαιριστής.

Φεύγω με ανάμεικτα συναισθήματα, γιατί αισθάνομαι πως θα μπορούσα ακόμη να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό μας. Όμως, έτσι είναι η ζωή και ποιος ξέρει… Ίσως οι δρόμοι μας διασταυρωθούν ξανά στο μέλλον.

Εύχομαι στην ομάδα ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια και ελπίζω να δω το πρωτάθλημα να επιστρέφει εκεί όπου ανήκει, γιατί γνωρίζω πόσο πολύ σημαίνει αυτό για εσάς».