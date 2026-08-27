ΠΑΟΚ: Έξαλλοι Λίσι και παίκτες με τη διαιτησία - «Πουθενά στον κόσμο δεν είναι πέναλτι» (video)

Ο ΠΑΟΚ πάλεψε στο Μπέργκεν, γύρισε από το 2-0 στο 2-2, αλλά το πέναλτι που κέρδισε η Μπραν στο 86' διαμόρφωσε το 3-2 και έδωσε την πρόκριση στη League Phase του Conference League στους Νορβηγούς.

Μετά το φινάλε του αγώνα ο προπονητής του Δικεφάλου, Αλέσιο Λίσι δήλωσε έξαλλος για την απόφαση του Αγγλου διαιτητή, Τζον Μπρουκς και τόνισε ότι «πουθενά στον κόσμο δεν δίνεται αυτό το πέναλτι».

Ταυτόχρονα και οι παίκτες ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένοι στα αποδυτήρια με αυτή την απόφαση.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Δεν ήταν εύκολα σήμερα. Κάποιοι τραυματισμοί ίσως. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν θαρραλέοι, έπρεπε να ήμαστε πιο επιθετικοί. Στην επανάληψη το κάναμε πράξη. Μιλήσαμε στα αποδυτήρια και ήμασταν ικανοί να γυρίσουμε το ματς, αξίζαμε να κερδίσουμε, είχαμε μεγάλη ευκαιρία.

Δεν ξέρω ποια λέξη μπορώ να χρησιμοποιήσω, γιατί αυτό δεν είναι πέναλτι. Στη Νορβηγία δεν είναι πέναλτι. Στην Ιταλία δεν είναι πέναλτι. Στην Ισπανία δεν είναι πέναλτι. Στην Ελλάδα δεν είναι πέναλτι. Σε όλο τον κόσμο, δεν είναι πέναλτι. Είμαστε έξαλλοι με αυτό».

Για τη διαχείριση μετά τον αποκλεισμό:

«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, να το διαχειριστούμε δεν έχουμε άλλη επιλογή. Είναι μία νύχτα δύσκολη, αλλά πρέπει να το αναλύσουμε για να βελτιωθούμε. Να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια».

Για την αντίδραση μετά το 2-2:

«Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν κακοί, έπρεπε να πιέσουμε, το θέλαμε και δεν το κάναμε. Δεν βρήκαμε τη στιγμή να πιέσουμε. Είναι το ίδιο πρώτο ημίχρονο που κάναμε στην Τούμπα με αντίθετα τις ομάδες. Εμείς δεν σκοράραμε, αυτοί σκόραραν στην τελευταία φάση του ημιχρόνου, από μία φάση που ξεκινάει από καθαρό οφσάιντ. Έπρεπε να αμυνθούμε καλύτερα.

Ήταν πολύ κακό πρώτο ημίχρονο, είμαι πολύ θυμωμένος με το πρώτο ημίχρονο. Όταν κάναμε το 2-2, είχαμε κάποιους παίκτες κουρασμένους, αλλά δεν είχαμε άλλες αλλαγές. Έπρεπε να το διαχειριστούμε και αυτό. Η τελευταία αλλαγή ήταν αναγκαστική. Προσπαθήσαμε να το διαχειριστούμε. Αν δεν έδινε το πέναλτι, θα ήμασταν πιο κοντά στο 2-3».