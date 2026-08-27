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Παναθηναϊκός: Πότε είναι η κλήρωση για τη League Phase του Conference League

Πότε θα μάθει τους αντιπάλους του στη League Phase του Conference League ο Παναθηναϊκός.

Παναθηναϊκός: Πότε είναι η κλήρωση για τη League Phase του Conference League
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Ο Παναθηναϊκός πήρε πρόκριση-θρίλερ στη League Phase του Conference League, επικρατώντας 2-1 στην παράταση της Χράντετς Κράλοβε και περιμένει να μάθει τους αντιπάλους του, ενώ αντίθετα ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Μπραν.

Στη League Phase θα πάρουν μέρος συνολικά 36 ομάδες, οι οποίες θα χωριστούν σε έξι γκρουπ δυναμικότητας.

Κάθε σύλλογος θα δώσει έξι παιχνίδια απέναντι σε έξι διαφορετικούς αντιπάλους, τρία εντός και τρία εκτός έδρας.

Συγκεκριμένα, κάθε ομάδα θα κληρωθεί με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.

Η κλήρωση της League Phase του Conference League είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή στις 28 Αυγούστου 2026, στις 15:00, στα γραφεία της UEFA στη Νιόν της Ελβετίας.

Η 1η αγωνιστική θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου 2026, ενώ η 6η και τελευταία αγωνιστική στις 17 Δεκεμβρίου 2026.

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