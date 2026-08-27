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Παναθηναϊκός: Οι σίγουροι αντίπαλοι στη League Phase του Conference League και όσοι περιμένει

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League μέχρι τώρα.

Παναθηναϊκός: Οι σίγουροι αντίπαλοι στη League Phase του Conference League και όσοι περιμένει
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Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στην παράταση με 2-1 της Χράντετς Κράλοβε εκτός έδρας, χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσερς και μετά το 2-2 στο ΟΑΚΑ πήρε σπουδαία πρόκριση στην League Phase του Conference League.

Το τριφύλλι θα έχει ως πιθανούς αντιπάλους τους ηττημένους των playoffs του Europa League και τους νικητές όλων των ζευγαριών των playoffs του Conference League.

Τα αποτελέσματα των αγώνων στα playoffs του Europa League

ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ 0-2 (0-3)

Φερεντσβάρος - Τραμπζονσπόρ 4-0 (1-0)

Αρατάτ - Κραϊόβα 1-0 (1-1)

Ομόνοια - Σεντ Τρούιντεν 4-2 (0-1)

Βικτόρια Πλζεν - Ερυθρός Αστέρας 5-1 (0-3)

Λίλεστρομ - Εγνατία 2-1 (0-0)

Ιμπέρια - Γιαγκελόνια 1-2 (0-4)

Ζάλτσμπουργκ - Μιάλμπι 3-0 (1-0)

Άντερλεχτ - Καϊράτ 3-0 (3-0)

Τουν - Λεχ Πόζναν 2-2 (0-7)

Ζαλγκίρις - Μπεσίκτας 1-0 (0-3)

Άαρχους - Μπενφίκα 1-3 (1-3)

* Με bold οι ομάδες που αποκλείστηκαν, πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού.

Τα αποτελέσματα των αγώνων στα playoffs του Conference League

Κοπεγχάγη - Ίντερ Τούρκου 4-1 (0-0)

Λάρνε - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (2-0)

Ριέλα - Μίντιλαντ (0-2)

Σεντ Γκάλεν - Νόρτζελαντ 2-3 (0-1)

Μπράιτον - Τρόμσο (0-0)

Ρίγα - Κλάκσβικ 2-1 (0-0)

Μπραν - ΠΑΟΚ 3-2 (1-1)

Ίντερ Εσκάλντες - Ντρίτα 0-0, 4-2 στα πέναλτι (2-2)

Καραμπάγκ - Τβέντε 1-3 (1-0)

Μονακό - Γκόρνικ 4-1 (3-2)

Μπόρατς - Βίκινγκουρ (3-1)

Άγιαξ - Σιόν 5-3 (4-2)

Χάποελ Τελ Αβίβ - Αταλάντα 0-1 (0-0)

Χιμπέρνιαν - Γάνδη (0-0)

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Λουγκάνο 1-1 (1-2)

Φράιμπουργκ - Μάδεργουελ 4-1 (3-1)

Ραπίντ Βιέννης - Χαρτς 2-2, 3-4 στα πέναλτι (2-2)

Γιάμπλονετς - Ρέιντζερς 1-0, 4-3 στα πέναλτι (0-1)

Πάφος - Ντιναμό Τιράνων 4-2 (1-1)

Παρτίζαν - Χετάφε (1-3)

Ράκοφ - Χάιντουκ 2-3 (2-2)

Αούστρια Βιέννης - Μπράγκα (0-2)

Κουόπιο - Σάμροκ Ρόβερς 1-0 (1-1)

* Με bold οι ομάδες που προκρίθηκαν, πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού

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