Παναθηναϊκός: Καταγγελία στην UEFA για παίκτη της Χράντετς που έκανε επίθεση στον Κυριακόπουλο!

Στο τέλος της αναμέτρησης υπήρξε ένταση, με μέλος της Χράντετς Κράλοβε να επιτίθεται απρόκλητα στον Κυριακόπουλο, την ώρα που οι παίκτες του Παναθηναϊκού κατευθύνονταν προς την πλευρά των φιλάθλων τους.

Πρόκειται για τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα της τσεχικής ομάδας, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι, αλλά είχε διαπίστευση και βρισκόταν στον χώρο. Ο ίδιος, αντιλαμβανόμενος την πράξη του, έσπευσε στη συνέχεια να απολογηθεί.

Μάλιστα, λίγο αργότερα πήγε προσωπικά στον Κυριακόπουλο προκειμένου να του ζητήσει συγγνώμη και ο Έλληνας ποδοσφαιριστής αποδέχθηκε την απολογία του, βάζοντας τέλος στο μεταξύ τους περιστατικό.

Παρά τη συμφιλίωση των δύο πλευρών, ωστόσο, το θέμα δεν θεωρείται λήξαν σε επίπεδο διοργανώτριας αρχής, καθώς ο ποδοσφαιριστής κινδυνεύει πλέον με τιμωρία από την UEFA για τη συμπεριφορά του.