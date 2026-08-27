Απίθανος, αδιανόητος, μοναδικός: Ο Καραλής έκανε πανελλήνιο ρεκόρ με το εξωπραγματικό 6,20μ.!

Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη και πλέον έγραψε ξανά το όνομά του στην ιστορία του ελληνικού στίβου. Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε άλμα στα 6,20 μέτρα στο Diamond League της Ζυρίχης, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ.

Η ανοδική πορεία του 26χρονου επικοντιστή το τελευταίο διάστημα είναι εντυπωσιακή. Μετά το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και την επίδοση των 6,16 μ. στη Λοζάνη, ήρθε μία ακόμη σπουδαία στιγμή, αυτή τη φορά στην Ελβετία.

Ο Καραλής είχε ήδη πετύχει 6,17 μ. στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, όμως στη Ζυρίχη κατάφερε να ξεπεράσει για πρώτη φορά το φράγμα των 6,20 μ. Πρόκειται για επίδοση που μέχρι το 2022 αποτελούσε παγκόσμιο ρεκόρ, όταν ο Μόντο Ντουπλάντις είχε γράψει ιστορία με 6,20 μ. Ο Σουηδός έχει πλέον ανεβάσει το παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,31 μ.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης είχε προαναγγείλει ότι διαθέτει τις δυνατότητες για ένα άλμα πάνω από τα 6,20 μ. και το απέδειξε με τον πλέον εμφατικό τρόπο, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό της Ζυρίχης.

Με το νέο πανελλήνιο ρεκόρ, ο Καραλής επιβεβαιώνει τη θέση του στην κορυφή του παγκόσμιου επί κοντώ, καθώς έχει πλέον καταγράψει 25 αγώνες με άλμα στα 6 μέτρα ή ψηλότερα, επίδοση που τον καθιστά και επίσημα τον δεύτερο κορυφαίο άλτη όλων των εποχών πίσω από τον Ντουπλάντις.

Δείτε το άλμα του Καραλή