Χωρίς τον Τόνι Πάρκερ στο πρώτο της φιλικό παιχνίδι η Βιλερμπάν

Την SCABB σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας αντιμετωπίζει η Βιλερμπάν, με τον προπονητή και ιδιοκτήτη της, Τόνι Πάρκερ να απουσιάζει από την πρώτη μάχη της ομάδας του.

Ο Γάλλος κόουτς δεν θα μπορέσει να κάτσει στην άκρη του πάγκου για τον συγκεκριμένο αγώνα, καθότι έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις με τη λίγκα του NBA.

Συγκεκριμένα ο Πάρκερ επρόκειτο να ταξιδέψει στις Φιλιππίνες, δίνοντας το παρών σε σεμινάρια προπονητικής στο πλευρό του Τζέισον Κιντ.

Όπως ενημέρωσε η ομάδα της Λιόν, τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας θα περάσουν στον πολύπειρο Βενσάν Κολέ, ο οποίος θα αντικαταστήσει προσωρινά τον 44χρονο.