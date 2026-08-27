· Βιλερμπάν

Χωρίς τον Τόνι Πάρκερ στο πρώτο της φιλικό παιχνίδι η Βιλερμπάν

Απών από το πρώτο φιλικό παιχνίδι της Βιλερμπάν θα είναι ο Τόνι Πάρκερ, με τον 44χρονο τεχνικό να έχει υποχρεώσεις με το NBA.

Χωρίς τον Τόνι Πάρκερ στο πρώτο της φιλικό παιχνίδι η Βιλερμπάν
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Την SCABB σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας αντιμετωπίζει η Βιλερμπάν, με τον προπονητή και ιδιοκτήτη της, Τόνι Πάρκερ να απουσιάζει από την πρώτη μάχη της ομάδας του.

Ο Γάλλος κόουτς δεν θα μπορέσει να κάτσει στην άκρη του πάγκου για τον συγκεκριμένο αγώνα, καθότι έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις με τη λίγκα του NBA.

Συγκεκριμένα ο Πάρκερ επρόκειτο να ταξιδέψει στις Φιλιππίνες, δίνοντας το παρών σε σεμινάρια προπονητικής στο πλευρό του Τζέισον Κιντ.

Όπως ενημέρωσε η ομάδα της Λιόν, τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας θα περάσουν στον πολύπειρο Βενσάν Κολέ, ο οποίος θα αντικαταστήσει προσωρινά τον 44χρονο.

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