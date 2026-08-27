Athens Kallithea: Έκλεισε τον Λούκας Βιγιαφάνιες

Η Athens Kallithea πρόσθεσε εμπειρία και ποιότητα στο ρόστερ της, ολοκληρώνοντας τη συμφωνία με τον Λούκας Βιγιαφάνιες.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός βρέθηκε την Πέμπτη (27/8) στην Αθήνα και έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο, αποτελώντας πλέον ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν στη Super League 2.

Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής γνωρίζει όσο λίγοι το ελληνικό ποδόσφαιρο και επιστρέφει σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο έχει αφήσει το στίγμα του.

Η παρουσία του αναμένεται να προσδώσει δημιουργία και προσωπικότητα στη μεσοεπιθετική γραμμή, ενώ η εμπειρία του εκτιμάται ότι θα είναι πολύτιμη και για τους νεότερους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Ο Βιγιαφάνιες προέρχεται από μία διετία με σημαντικές παραστάσεις. Τη σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε στην Κηφισιά και αποτέλεσε μέρος της ομάδας που εξασφάλισε την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο κατέγραψε 14 συμμετοχές με την ομάδα των βορείων προαστίων.

Η σχέση του με την Ελλάδα ξεκίνησε το 2014, όταν φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του Παναιτωλικού. Ακολούθησαν δύο θητείες στον Παναθηναϊκό, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Βόλο.

Στο εξωτερικό έχει περάσει από την Αλάνιασπορ της Τουρκίας και τον ΑΠΟΕΛ της Κύπρου, έχοντας παράλληλα σημαντική διαδρομή και στο ποδόσφαιρο της Αργεντινής.