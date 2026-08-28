Europa League: Τα προφίλ των αντιπάλων του Ολυμπιακού στη League Phase

Ο δρόμος του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League έχει πλέον ονοματεπώνυμο. Οι «ερυθρόλευκοι» απέφυγαν τις ακραία δύσκολες κληρώσεις και θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση απέναντι σε οκτώ ομάδες από διαφορετικές ποδοσφαιρικές σχολές.

Ανάμεσά τους βρίσκεται η πολυνίκης του Champions League Μίλαν, η Μαρσέιγ, αλλά και σύνολα με σαφώς μικρότερο ευρωπαϊκό εκτόπισμα, όπως η Γιαγκελόνια, η Τσέλιε και η Τορένσε.

Το ενδιαφέρον, μάλιστα, γίνεται ακόμη μεγαλύτερο από την παρουσία αρκετών γνώριμων προσώπων. Ο Ολυμπιακός θα συναντήσει ξανά τη Μίλαν και τη Μαρσέιγ, ενώ απέναντί του θα βρεθεί και ο Λεονάρντο Κούτρης με τη φανέλα της Τσέλιε.

Πάμε να γνωρίσουμε τους οκτώ αντιπάλους των Πειραιωτών.

Μίλαν: Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Ευρώπης

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συστάση για τη Μίλαν. Οι επτά κατακτήσεις του Κυπέλλου Πρωταθλητριών/Champions League την κατατάσσουν στην κορυφή της ευρωπαϊκής ιστορίας, ενώ στην Ιταλία έχει πανηγυρίσει 19 πρωταθλήματα.

Οι «ροσονέρι» προέρχονται από μία σεζόν που τους βρήκε στην πέμπτη θέση της Serie A και πλέον επιχειρούν να ανοίξουν έναν νέο κύκλο, με τον Ρούμπεν Αμορίμ να έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία.

Το ρόστερ της Μίλαν είναι γεμάτο παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ο Ράφαελ Λεάο αποτελεί μία από τις πιο επικίνδυνες επιθετικές μονάδες, αν και η παραμονή του στο Μιλάνο δεν θεωρείται δεδομένη.

Στην ίδια κατηγορία ανήκουν ο Κρίστιαν Πούλισικ και ο Γκονσάλο Ράμος, ενώ τεράστια εμπειρία προσφέρει στη μεσαία γραμμή ο Λούκα Μόντριτς. Κάτω από τα δοκάρια δεσπόζει ο Μάικ Μενιάν, με τον Αλέξις Σελεμέκερς να αποτελεί ακόμη μία σημαντική λύση.

Το «Σαν Σίρο» των περίπου 80.000 θέσεων θα αποτελέσει μία από τις πιο εντυπωσιακές έδρες που θα επισκεφθεί ο Ολυμπιακός.

Μαρσέιγ: Γαλλική δύναμη με ιστορία και «καυτή» έδρα

Η Μαρσέιγ έχει μία ξεχωριστή θέση στο γαλλικό ποδόσφαιρο. Είναι η μοναδική γαλλική ομάδα που έχει κατακτήσει το Champions League, το 1993, ενώ στο παλμαρέ της υπάρχουν και εννέα πρωταθλήματα Γαλλίας.

Η περσινή της πορεία στη Ligue 1 ολοκληρώθηκε με την κατάληψη της πέμπτης θέσης. Η νέα σεζόν βρίσκει τον Μπρούνο Ζενεσιό στην άκρη του πάγκου, με τον Γάλλο τεχνικό να καλείται να οδηγήσει την ομάδα σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Μαρσέιγ έχει αρκετές λύσεις υψηλού επιπέδου. Ο Αμίν Γκουιρί αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές στην επίθεση, ενώ ο Παϊσάο προσθέτει ταχύτητα στα άκρα.

Σημαντικό ρόλο έχουν επίσης ο στόπερ Μπαλέρντι και ο πολύπειρος Χόιμπιεργκ, ενώ ο Τίμοθι Γουεά και ο Κουίντεν Τίμπερ δίνουν επιπλέον επιλογές στον Ζενεσιό.

Η αναμέτρηση στο «Βελοντρόμ», χωρητικότητας περίπου 67.000 θεατών, αναμένεται από τις πιο απαιτητικές του προγράμματος.

Ο Ολυμπιακός έχει αντιμετωπίσει έξι φορές τους Γάλλους, με απολογισμό δύο νίκες και τέσσερις ήττες. Η τελευταία τους συνάντηση έγινε το 2020 στο Champions League.

Σπάρτα Πράγας: Η παράδοση της Τσεχίας και η εμπειρία της Ευρώπης

Με ιστορία που ξεπερνά τον έναν αιώνα, η Σπάρτα Πράγας αποτελεί σημείο αναφοράς για το τσεχικό ποδόσφαιρο.

Ιδρύθηκε το 1893 και έχει κατακτήσει 38 πρωταθλήματα, ενώ την προηγούμενη σεζόν τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Η epet Arena, χωρητικότητας περίπου 18.000 θεατών, είναι το γήπεδο στο οποίο οι Τσέχοι προσπαθούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες για μία ακόμη ευρωπαϊκή πορεία.

Ο Δανός Μπρίαν Πρίσκε βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία από το 2025. Ανάμεσα στους παίκτες που ξεχωρίζουν βρίσκονται ο Νορβηγός επιθετικός Μπρούνες, ο Κάραμπετς και ο διεθνής Τσέχος Βύντρα, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο Ματέι Γιούρασεκ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός από τη Νόριτς.

Ρεν: Το γαλλικό ταλέντο απέναντι στον Ολυμπιακό

Η Ρεν είναι ένας σύλλογος που έχει επενδύσει εδώ και χρόνια στη δημιουργία και ανάδειξη ποδοσφαιριστών και αποτελεί πλέον σταθερό μέλος του ευρωπαϊκού χάρτη.

Η ομάδα της Βρετάνης κατέλαβε την έκτη θέση στην περσινή Ligue 1 και συνεχίζει με τον Φρανκ Χεζ στον πάγκο, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Φεβρουάριο.

Το ρόστερ της διαθέτει νεανικότητα, ταχύτητα και αρκετές ενδιαφέρουσες μονάδες. Ο Λεπόλ βρίσκεται ανάμεσα στις επιθετικές επιλογές, ενώ ο Κρέσγουελ ενισχύει την άμυνα. Σημαντικοί είναι επίσης ο Μαγέντα, ο Πολωνός διεθνής Σιμάνσκι και ο αρχηγός Ρονζιέρ.

Το Roazhon Park, με χωρητικότητα περίπου 29.000 θεατών, θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση των δύο ομάδων.

Γιαγκελόνια: Η «ελληνική» πρωταθλήτρια Πολωνίας

Από το Μπιάλιστοκ προέρχεται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες κληρώσεις του Ολυμπιακού.

Η Γιαγκελόνια έχει μόλις έναν τίτλο πρωταθλήματος στην ιστορία της, εκείνον του 2024, ενώ την περσινή σεζόν κατέλαβε την τρίτη θέση στην Πολωνία.

Στην τεχνική ηγεσία βρίσκεται ο Άντριαν Σιέμιενετς, ο οποίος εργάζεται στην ομάδα από το 2023 και έχει δημιουργήσει ένα σύνολο που στηρίζεται στη συνοχή και την αγωνιστική πειθαρχία.

Το συγκεκριμένο ζευγάρι έχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Στη Γιαγκελόνια αγωνίζονται ο Απόστολος Κωνσταντόπουλος και ο Δημήτρης Ράλλης.

Παράλληλα, ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί ο 22χρονος τερματοφύλακας Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς, ο οποίος θεωρείται ένας από τους παίκτες με σημαντική προοπτική. Αρχηγός της ομάδας είναι ο διεθνής μέσος Ρόμαντσουκ.

Τσέλιε: Η πρωταθλήτρια Σλοβενίας με τον Κούτρη στο ρόστερ

Η Τσέλιε θα αποτελέσει έναν από τους πιο ιδιαίτερους αντιπάλους του Ολυμπιακού, καθώς είναι η πρωταθλήτρια Σλοβενίας και διαθέτει έναν ποδοσφαιριστή που γνωρίζουν πολύ καλά οι φίλοι των Πειραιωτών.

Ο λόγος για τον Λεονάρντο Κούτρη, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του φορώντας πλέον τα χρώματα της Τσέλιε.

Ο σύλλογος έχει κατακτήσει τρεις φορές το πρωτάθλημα της Σλοβενίας και πλέον πορεύεται με τον Πορτογάλο Βίτορ Καμπέλος στην τεχνική ηγεσία.

Το μεγαλύτερο αγωνιστικό σημείο αναφοράς της ομάδας είναι ο διεθνής μεσοεπιθετικός Σβιτ Σέσλαρ, γύρω από τον οποίο υπάρχει σημαντικό μέρος της δημιουργίας.

Η έδρα της Τσέλιε χωρά περίπου 13.000 φιλάθλους, ενώ το μπλε και το κίτρινο κυριαρχούν στα χρώματα του συλλόγου.

Χόφενχαϊμ: Bundesliga, ευρωπαϊκή εμπειρία και ο Ασλάνι

Η Χόφενχαϊμ μπορεί να μην έχει την ιστορία της Μίλαν ή της Μαρσέιγ, όμως πρόκειται για έναν αντίπαλο που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Η γερμανική ομάδα τερμάτισε πέμπτη στην περσινή Bundesliga και εξασφάλισε μία ακόμη ευρωπαϊκή παρουσία, έχοντας πλέον αρκετή εμπειρία από το διεθνές επίπεδο.

Ο Κρίστιαν Ίλτσερ βρίσκεται στον πάγκο από το 2024 και έχει προσδώσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στην ομάδα.

Ο Φίσνικ Ασλάνι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου. Η μετακίνησή του στη Λειψία έναντι 25 εκατομμυρίων ευρώ δεν ολοκληρώθηκε τελικά, λόγω προβλήματος που προέκυψε στις ιατρικές εξετάσεις.

Στο ρόστερ υπάρχουν ακόμη οι Κοσοβάροι διεθνείς Αβντουλάχου και Χαϊντάρι, ενώ η SNP Arena μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 30.000 θεατές.

Τορένσε: Από τον τελικό Κυπέλλου της Πορτογαλίας στην πρώτη ευρωπαϊκή της βραδιά

Η Τορένσε είναι η ομάδα που γράφει τη δική της ιστορία στην εφετινή διοργάνωση.

Ο πορτογαλικός σύλλογος εξασφάλισε για πρώτη φορά την παρουσία του στην Ευρώπη, χάρη στην κατάκτηση του Κυπέλλου Πορτογαλίας. Στον τελικό έκανε τη μεγάλη έκπληξη και νίκησε 2-1 τη Σπόρτινγκ, κερδίζοντας έτσι το εισιτήριο για τη League Phase.

Παρά την ιστορική επιτυχία, η Τορένσε αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, όπου πέρσι τερμάτισε στην τρίτη θέση.

Η φυσική έδρα της ομάδας διαθέτει μόλις 2.500 θέσεις, γι' αυτό και οι ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις δεν θα πραγματοποιηθούν εκεί.

Στον πάγκο βρίσκεται ο Λουίς Τραλιάο, ενώ ο Ισπανός αριστερός μπακ Χάβι Βάσκεθ θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα αγωνιστικά της όπλα.

Οκτώ διαφορετικοί αντίπαλοι και ένας ξεκάθαρος στόχος

Η φετινή League Phase προσφέρει στον Ολυμπιακό ένα μείγμα αντιπάλων που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η Μίλαν και η Μαρσέιγ δίνουν αίγλη στη διοργάνωση, η Σπάρτα Πράγας και η Ρεν έχουν σημαντικό ευρωπαϊκό υπόβαθρο, ενώ Γιαγκελόνια, Τσέλιε και Τορένσε είναι ομάδες απέναντι στις οποίες οι Πειραιώτες μπορούν να διεκδικήσουν με μεγαλύτερες αξιώσεις τη νίκη.

Η Χόφενχαϊμ βρίσκεται κάπου στη μέση, καθώς μπορεί να μην κουβαλά το ίδιο όνομα με τους δύο μεγάλους συλλόγους, αλλά η γερμανική της ταυτότητα και η εμπειρία της Bundesliga την καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Για τον Ολυμπιακό, λοιπόν, η αποστολή είναι συγκεκριμένη: να αξιοποιήσει τα παιχνίδια στα οποία έχει τον πρώτο λόγο, να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί απέναντι στα μεγάλα ονόματα και να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν νωρίτερα την παρουσία του στην επόμενη φάση του Europa League.