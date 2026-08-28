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Europa League: Βατή κλήρωση για τον Ολυμπιακό - Οι αντίπαλοι των Πειραιωτών

Ο Ολυμπιακός έμαθε τους αντιπάλους του στον ενιαίο όμιλο του Europa League.

Europa League: Βατή κλήρωση για τον Ολυμπιακό - Οι αντίπαλοι των Πειραιωτών
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Ο Ολυμπιακός έμαθε τους αντιπάλους του στη League Phase του Europa League, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν μία αρκετά βατή κλήρωση.

Συγκεκριμένα οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν τις Μίλαν, Μαρσέιγ, Σπάρτα Πράγας, Ρεν, Γιαγκελόνια, Τσέλιε, Χονφενχάιμ και Τορένσε.

Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού

Μίλαν (εντός)

Μαρσέιγ (εκτός)

Σπάρτα Πράγας (εντός)

Ρεν (εκτός)

Γιαγκελόνια (εντός)

Τσέλιε (εκτός)

Χοφενχάιμ (εντός)

Τορένσε (εκτός)

Οι ημερομηνίες της League Phase

  • 1η αγωνιστική: 16/17 Σεπτεμβρίου 2026
  • 2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
  • 3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
  • 4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
  • 5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
  • 6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
  • 7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027
  • 8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027
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