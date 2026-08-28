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LIVE: Οι κληρώσεις Ολυμπιακού, ΟΦΗ και Παναθηναϊκού σε Europa League και Conference League

Παρακολουθήστε τις κληρώσεις των League Phase για το Europa League και το Conference League απ’ το «Grimaldi Forum» του Μονακό. 

LIVE: Οι κληρώσεις Ολυμπιακού, ΟΦΗ και Παναθηναϊκού σε Europa League και Conference League
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Διπλή θα είναι η ελληνική εκπροσώπηση στην League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, αφού μετά τον Ολυμπιακό, θέση… έκλεισε και ο ΟΦΗ, μετά και τη δεύτερη νίκη του επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στην Βουλγαρία για τα playoffs του Europa League.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετέχουν στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ ο ΟΦΗ βρίσκεται στο 4ο και θα μάθουν τους αντιπάλους τους, δύο από κάθε pot, αλλά και τη σειρά των αναμετρήσεων στην League Phase.

Αμέσως μετά, ακολουθεί η κλήρωση της League Phase του Conference League όπου μετέχει ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» είναι στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας και θα μάθουν τις έξι ομάδες που θα αντιμετωπίσουν, μία από κάθε pot.

Παρακολουθήστε τις κληρώσεις Europa League και Conference League:

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