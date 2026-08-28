LIVE: Οι κληρώσεις Ολυμπιακού, ΟΦΗ και Παναθηναϊκού σε Europa League και Conference League

Διπλή θα είναι η ελληνική εκπροσώπηση στην League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, αφού μετά τον Ολυμπιακό, θέση… έκλεισε και ο ΟΦΗ, μετά και τη δεύτερη νίκη του επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στην Βουλγαρία για τα playoffs του Europa League.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετέχουν στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ ο ΟΦΗ βρίσκεται στο 4ο και θα μάθουν τους αντιπάλους τους, δύο από κάθε pot, αλλά και τη σειρά των αναμετρήσεων στην League Phase.

Αμέσως μετά, ακολουθεί η κλήρωση της League Phase του Conference League όπου μετέχει ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» είναι στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας και θα μάθουν τις έξι ομάδες που θα αντιμετωπίσουν, μία από κάθε pot.

Παρακολουθήστε τις κληρώσεις Europa League και Conference League: