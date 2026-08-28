Με τον κόσμο του ο Παναθηναϊκός στη Λιβαδειά

Μετά την πρόκριση επί της Χράντετς Κράλοβε ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στο ελληνικό πρωτάθλημα, κόντρα στη Λιβαδειά, με τη διοίκηση της ομάδας να εξασφαλίζει πάνω από 700 εισιτήρια για τους φίλους του «τριφυλλιού».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας που επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό (31/8, 19:30) ότι έχουν διατεθεί εισιτήρια στη θύρα 4, στην τιμή των 30 ευρώ.

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