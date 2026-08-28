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Super League: Πρόστιμα σε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Καλαμάτα

Ποινές σε τέσσερις ΠΑΕ από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Λίγκας.

Super League: Πρόστιμα σε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Καλαμάτα
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Την επιβολή χρηματικών προστίμων σε τέσσερις ΠΑΕ της Super League αποφάσισε το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο, για παραβάσεις που σημειώθηκαν κατά την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Στο πλαίσιο των αποφάσεων που εκδόθηκαν, τιμωρήθηκαν οι ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και Καλαμάτα.

Η ανακοίνωση

«-Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ α) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ι), του Π.Κ. της ΕΠΟ), β) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και γ) τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 3η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α) του Π.Κ. της ΕΠΟ).Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ.

-Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ τη χρηματική ποινή των πεντακοσίων (500,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

-Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

-Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ α) τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α) του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ».

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