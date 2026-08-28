Η παρακάμερα της πρόκρισης του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League και οι έξαλλοι πανηγυρισμοί σε αγωνιστικό χώρο και αποδυτήρια.

«Step 1 complete». Ο Παναθηναϊκός έκανε το… πρώτο βήμα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε το video που ανέβηκε στα social media της ομάδας, μετά την επεισοδιακή νίκη-πρόκριση επί της Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία.

Το «τριφύλλι» κατάφερε να πάρει την πρόκριση και επέστρεψε στη League Phase του Conference League, με τους ανθρώπους της ομάδας να δημοσιεύουν στα social media ένα video με την παρακάμερα των δύο αναμετρήσεων.

Σε αυτό περιλαμβάνονται στιγμιότυπα από τα δύο παιχνίδια με τη Χράντετς Κράλοβε, αλλά και οι έξαλλοι πανηγυρισμοί από πλευράς Παναθηναϊκού.

Παίκτες, προπονητής και κόσμος πανηγύρισαν την πρόκριση τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στα αποδυτήρια, με την παρακάμερα να καταγράφει τις ιδιαίτερες στιγμές μετά το τέλος της αναμέτρησης.