Γιατί ο τερματοφύλακας φορά διαφορετικό χρώμα φανέλας;

Φυσικά, μιλάμε για τον τερματοφύλακα, ο οποίος φορά φανέλα διαφορετικού χρώματος από τους συμπαίκτες του. Η επιλογή αυτή δεν γίνεται μόνο για λόγους μόδας ούτε έχει να κάνει με την εμφάνιση της ομάδας. Είναι μέρος των κανονισμών και βοηθά τον διαιτητή να αναγνωρίζει αμέσως τον μοναδικό ποδοσφαιριστή που επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τα χέρια του μέσα στη μεγάλη περιοχή.

Πίσω από το διαφορετικό χρώμα υπάρχει, λοιπόν, μια πρακτική ανάγκη. Παράλληλα, οι φανέλες των τερματοφυλάκων εξελίχθηκαν με τα χρόνια σε ξεχωριστό κομμάτι της ποδοσφαιρικής κουλτούρας. Πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά.

Τι προβλέπουν οι κανονισμοί του ποδοσφαίρου

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, κάθε τερματοφύλακας πρέπει να φορά χρώματα που τον διακρίνουν από τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές και τους διαιτητές. Αυτό ισχύει τόσο για τον βασικό όσο και για τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα, εφόσον περάσει σαν αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο.

Η ανάγκη για σαφή διάκριση σχετίζεται κυρίως με τα ιδιαίτερα δικαιώματα της θέσης. Μέσα στη δική του μεγάλη περιοχή, ο τερματοφύλακας μπορεί να πιάσει την μπάλα με τα χέρια, κάτι που απαγορεύεται στους υπόλοιπους παίκτες. Σε μια φάση όπου γίνεται συνωστισμός μπροστά από την εστία, ο διαιτητής πρέπει να καταλαβαίνει μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου ποιος άγγιξε την μπάλα με τα χέρια.

Αν ο τερματοφύλακας φορούσε την ίδια εμφάνιση με τους συμπαίκτες του, αυτό δεν θα ήταν και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου.

Από τα σκούρα χρώματα σε πιο φαντεζί πολύχρωμες εμφανίσεις

Στα πρώτα χρόνια του οργανωμένου ποδοσφαίρου, οι εμφανίσεις των τερματοφυλάκων ήταν αρκετά απλές. Κυριαρχούσαν χρώματα όπως το πράσινο, αυτό το βαθύ που συναντάς σε μια τσόχα σε καζίνο, το μπλε το βαθύ, το γκρι το μουντό και άλλα σκούρα χρώματα. Οι φανέλες ήταν συχνά μάλλινες, βαριές και μακρυμάνικες, για να υπάρχει μια κάποια προστασία στις πτώσεις και τις βουτιές.

Για πολλά χρόνια η πράσινη φανέλα θεωρούνταν σχεδόν συνώνυμη με τη θέση του τερματοφύλακα. Η εικόνα άρχισε να αλλάζει εκεί προς το τέλος του 20ού αιώνα, όταν οι εταιρείες αθλητικών ειδών παρουσίασαν εμφανίσεις με φωτεινά χρώματα, μεγάλα γεωμετρικά σχέδια και ασυνήθιστους συνδυασμούς.

Οι φανέλες των τερματοφυλάκων της δεκαετίας του 1990 έμειναν αξέχαστες ακριβώς για αυτή την υπερβολή. Μοβ, πορτοκαλί, πράσινο νέον και πολύχρωμα μοτίβα έδιναν στους γκολκίπερ μια ακόμη πιο ιδιαίτερη και ξεχωριστή παρουσία. Σήμερα ο σχεδιασμός είναι συνήθως πιο λιτός, χωρίς όμως να λείπουν οι έντονες αποχρώσεις. Γούστα είναι αυτά.

Γιατί πρέπει να ξεχωρίζει και από τον διαιτητή

Δεν αρκεί η φανέλα του τερματοφύλακα να διαφέρει από εκείνη της ομάδας του. Πρέπει να ξεχωρίζει και από την εμφάνιση της αντίπαλης ομάδας, και του διαιτητικού τρίου.

Ένας διαιτητής που φορά, για παράδειγμα, κίτρινη φανέλα μπορεί να ζητήσει να γίνει αλλαγή, εάν ο τερματοφύλακας εμφανιστεί επίσης με έντονο κίτρινο. Το ίδιο μπορεί να συμβεί όταν και οι δύο τερματοφύλακες έχουν παρόμοια εμφάνιση. Στις περισσότερες επαγγελματικές διοργανώσεις και πρωταθλήματα υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες επιλογές, ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους προβλήματα πριν από τη σέντρα του αγώνα.

Φυσικά, το τσεκ γίνεται πριν από την έναρξη του αγώνα. Οι υπεύθυνοι των ομάδων δηλώνουν τις εμφανίσεις και οι διαιτητές επιβεβαιώνουν ότι τα χρώματα διακρίνονται καθαρά. Η αντίθεση πρέπει να είναι αρκετά έντονη, όχι μόνο για όσους βρίσκονται στο γήπεδο αλλά και για τους τηλεθεατές, για να μπορούν να παρακολουθήσουν πιο εύκολα τον αγώνα.

Μπορεί να επηρεάζει το χρώμα την απόδοση του αντιπάλου;

Κατά καιρούς έχει εκφραστεί η άποψη ότι ορισμένα χρώματα μπορεί να επηρεάζουν ψυχολογικά τον επιθετικό. Το κόκκινο, για παράδειγμα, θεωρείται έντονο και επιβλητικό, ενώ τα φωσφοριζέ χρώματα κάνουν τον τερματοφύλακα να φαίνεται περισσότερο και να μοιάζει απροσπέλαστος.

Μια φωτεινή εμφάνιση ενδέχεται να μαγνητίζει το βλέμμα του παίκτη που εκτελεί ένα πέναλτι. Από την άλλη, αρκετοί τερματοφύλακες προτιμούν σκούρα χρώματα, πιστεύοντας ότι τους βοηθούν να μην αποκαλύπτουν τόσο εύκολα τις κινήσεις τους.

Δεν υπάρχει, πάντως, κάποιος γενικός κανόνας που να αποδεικνύει ότι ένα συγκεκριμένο χρώμα σταματά περισσότερα σουτ. Η τεχνική, τα αντανακλαστικά, η σωστή τοποθέτηση και η ψυχραιμία παίζουν σαφώς μεγαλύτερο ρόλο. Και το ταλέντο φυσικά. Για πολλούς γκολκίπερ η επιλογή χρώματος αποτελεί κυρίως θέμα άνεσης, συνήθειας ή ακόμη και προσωπικού γούστου. Μερικοί έχουν φυσικά και τα γούρια τους.

Τι γίνεται όταν ένας παίκτης αναγκάζεται να γίνει τερματοφύλακας;

Μερικές φορές μια ομάδα έχει πραγματοποιήσει όλες τις αλλαγές της και ο τερματοφύλακας τραυματίζεται ή αποβάλλεται με κόκκινη. Τότε ένας παίκτης που είναι στο γήπεδο πρέπει να πάρει τη θέση του κάτω από τα γκολπόστ.

Πριν συνεχιστεί ο αγώνας, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής αλλάζει φανέλα και φορά εμφάνιση τερματοφύλακα. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται σαφές ότι από εκείνη τη στιγμή έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα χέρια του μέσα στη μεγάλη περιοχή. Παράλληλα, ενημερώνεται επισήμως και ο διαιτητής για την αλλαγή αυτή.

Η διαφορετική φανέλα, επομένως, δεν είναι απλώς μια παράδοση ή κάποια μόδα. Λειτουργεί σαν μια οπτική «ταυτότητα» μιας μοναδικής θέσης, του άσσου. Ο τερματοφύλακας έχει άλλες ευθύνες, διαφορετικά δικαιώματα και, αναπόφευκτα, διαφορετικό χρώμα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.