Ολυμπιακός: Ανατροπή με Βάργκας - Κοντά σε συμφωνία με Σεβίλλη για τον Ελβετό

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει δημοσίευμα από την Ισπανία, το οποίο αναφέρει πως ο Ολυμπιακός πλησιάζει σε συμφωνία με τη Σεβίλλη για την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς εξτρέμ.

Όπως σημειώνει το «ABC Sevilla» οι δύο σύλλογοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις τους για τον Ρούμπεν Βάργκας και το deal αναμένεται να κλείσει μ’ ένα ποσό μεταξύ 12 και 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι άνθρωποι της Σεβίλλης ευελπιστούν πως το deal θα ολοκληρωθεί εντός της Παρασκευής (28/08), την ώρα που ο διεθνής Ελβετός έχει ήδη συμφωνήσει με τους Πειραιώτες για τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του.

Ο διεθνής άσος πάντως, συνεχίζει κανονικά τις προπονήσεις με τη Σεβίλλη και μένει να φανεί αν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή για την αναμέτρηση με την Ατλέτικο (29/08, 22:30), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της La Liga.