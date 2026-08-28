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Super League: Στο Περιστέρι ο αγώνας Καλαμάτα - Βόλος για την 4η αγωνιστική

Στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου θα διεξαχθεί το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Βόλο Elabet για τη Stoiximan Super League.

Super League: Στο Περιστέρι ο αγώνας Καλαμάτα - Βόλος για την 4η αγωνιστική
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Γνωστή έγινε η έδρα του παιχνιδιού των Μεσσήνιων με τους «κυανέρυθρους» της Μαγνησίας, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της πρώτης της τάξει εθνικής κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Stoiximan Super League, το ματς θα φιλοξενηθεί στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου στις 13 Σεπτεμβρίου. Οι νεοφώτιστοι θα αγωνιστούν, μάλιστα, στο ίδιο γήπεδο και μία εβδομάδα νωρίτερα, στις 6 Σεπτεμβρίου, αντιμετωπίζοντας ως φιλοξενούμενοι τον Ατρόμητο.

Η Καλαμάτα δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τις απαραίτητες εργασίες στο γήπεδό της. Υπενθυμίζεται πως στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος υποδέχτηκε τον Άρη στην Τρίπολη.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Σε συνέχεια της από 24.08.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, ο αγώνας Καλαμάτα-Βόλος, στο πλαίσιο της 4ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, ορίζεται να διεξαχθεί στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, την Κυριακή 13/9/2026 και ώρα 18:00».

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