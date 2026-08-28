ΠΑΟΚ: Το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη ο Ούγκρεσιτς

Στην τελική ευθεία έχει μπει η μετακίνηση του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς στον ΠΑΟΚ, καθώς ο 20χρονος μέσος ετοιμάζεται να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη συμφωνία.

Ο Σέρβος χαφ αναμένεται να αφιχθεί στις 15:25 στη Θεσσαλονίκη και αμέσως μετά θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα ακολουθήσουν οι υπογραφές και η επισημοποίηση της συνεργασίας του με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο ΠΑΟΚ έχει καταλήξει σε συμφωνία με την Παρτίζαν για την απόκτηση του νεαρού ποδοσφαιριστή, με το συνολικό ποσό της μεταγραφής να μπορεί να φτάσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, προβλέπεται καταβολή 8 εκατομμυρίων ευρώ ως βασικό τίμημα, ενώ ακόμη 2 εκατομμύρια αφορούν μπόνους επίτευξης στόχων.

Παρά το ενδιαφέρον της Σέλτικ, που επιχείρησε να αλλάξει τα δεδομένα και να διεκδικήσει την υπογραφή του, ο ΠΑΟΚ διατήρησε το προβάδισμά του και πλέον βρίσκεται μία ανάσα από την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Ο Ούγκρεσιτς αποχαιρέτησε ήδη την Παρτίζαν, καθώς μετά το παιχνίδι με τη Χετάφε για τα playoffs του Conference League είχε την ευκαιρία να κλείσει τον κύκλο του στον σερβικό σύλλογο. Ο νεαρός μέσος δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση και πλέον μετρά αντίστροφα για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στη Θεσσαλονίκη.