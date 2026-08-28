ΑΕΚ: Στην Αθήνα ο Λάντερς Νόλεϊ - Μπαίνει στην προετοιμασία
Ο Αμερικανός φόργουορντ έφτασε στην Αθήνα και ενσωματώνεται στην προετοιμασία της ΑΕΚ, μετά την ειδική άδεια που είχε λάβει για οικογενειακούς λόγους.
Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής (28/08) ο Λάντερς Νόλεϊ.
Ο Αμερικανός φόργουορντ έφτασε στην ελληνική πρωτεύουσα προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Ένωσης.
Τον Νόλεϊ υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο ο team manager της ΚΑΕ, Ηλίας Κέκος, μαζί με τον άμεσο συνεργάτη του, Άκη Καλλινικίδη.
Ο 26χρονος είχε λάβει ειδική άδεια από την ομάδα για οικογενειακούς λόγους, με αποτέλεσμα να φτάσει στην Αθήνα με καθυστέρηση μίας εβδομάδας.
Ο πρώην άσος του Άρη προέρχεται από εξαιρετική σεζόν με τη Νανσί, καθώς επιλέχθηκε στην καλύτερη πεντάδα του πρωταθλήματος. Ο Νόλεϊ είχε κατά μέσο όρο 19,5 πόντους, 4,5 ασίστ και 4 ριμπάουντ.