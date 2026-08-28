ΑΕΚ: Στην Αθήνα ο Λάντερς Νόλεϊ - Μπαίνει στην προετοιμασία

Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής (28/08) ο Λάντερς Νόλεϊ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έφτασε στην ελληνική πρωτεύουσα προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Ένωσης.

Τον Νόλεϊ υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο ο team manager της ΚΑΕ, Ηλίας Κέκος, μαζί με τον άμεσο συνεργάτη του, Άκη Καλλινικίδη.

Ο 26χρονος είχε λάβει ειδική άδεια από την ομάδα για οικογενειακούς λόγους, με αποτέλεσμα να φτάσει στην Αθήνα με καθυστέρηση μίας εβδομάδας.

Ο πρώην άσος του Άρη προέρχεται από εξαιρετική σεζόν με τη Νανσί, καθώς επιλέχθηκε στην καλύτερη πεντάδα του πρωταθλήματος. Ο Νόλεϊ είχε κατά μέσο όρο 19,5 πόντους, 4,5 ασίστ και 4 ριμπάουντ.