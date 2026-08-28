Ματέο για αδέλφια Ερνανγκόμεθ: «Μου δίνουν ασφάλεια»

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Ισπανίας μίλησε για την ποιότητα των Χουάντσο και Μπίλι.

Ματέο για αδέλφια Ερνανγκόμεθ: «Μου δίνουν ασφάλεια»
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Ο Τσους Ματέο σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στους Χουάντσο και Μπίλι Ερνανγκόμεθ, που θα είναι οι αρχηγοί στο «παράθυρο» του Αυγούστου στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τους αδερφούς Ερνανγκόμεθ: «Αυτό που μπορούν να προσφέρουν είναι εμπειρία για όλους. Η διαδρομή τους είναι μεγαλύτερη από εκείνη άλλων παικτών και έχουν ζήσει πολλές περισσότερες εμπειρίες. Έχουν περάσει καλές και όχι τόσο καλές στιγμές και μπορούν να μεταφέρουν στους νεότερους, αλλά και στους προπονητές, καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει η Εθνική ομάδα. Τους αφήνω τον χώρο να δείξουν αυτό που πραγματικά είναι. Θέλω να είναι ο εαυτός τους και μου δίνει μεγάλη ασφάλεια το γεγονός ότι τους έχω στην ομάδα».

Για τον Ουίλι: «Οι προσδοκίες που δημιουργήθηκαν από ένα συμβόλαιο που πιθανότατα τράβηξε την προσοχή δεν εκπληρώθηκαν όπως περίμεναν όλοι, αλλά ούτε και όπως περίμενε ο ίδιος. Μερικές φορές τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θέλεις. Ίσως τώρα, που οι προσδοκίες είναι λίγο μικρότερες, μπορέσει να δείξει πόσο σπουδαίος παίκτης είναι και πόσο σπουδαίος ήταν πάντα. Πιστεύω ότι αυτή η εμπειρία θα τον κάνει καλύτερο. Παρότι είχε κάποια καλά παιχνίδια και αγωνίστηκε σε καλό επίπεδο, δεν ήταν ο Γουίλι που όλοι περιμέναμε. Είμαι όμως βέβαιος ότι θα το καταφέρει, γιατί έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά του».

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