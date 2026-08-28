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ΑΕΚ: Το μήνυμα Νίκολιτς για Champions League - «Νέο κεφάλαιο και νέα πρόκληση»

Έτοιμοι για τη νέα πρόκληση του Champions League είναι ο Μάρκο Νίκολιτς και η ΑΕΚ.

ΑΕΚ: Το μήνυμα Νίκολιτς για Champions League - «Νέο κεφάλαιο και νέα πρόκληση»
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Ο Σέρβος τεχνικός χαρακτήρισε τη συμμετοχή της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League ένα «νέο κεφάλαιο», μετά την κλήρωση με Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Ντόρτμουντ, Ρόμα και Γαλατασαράι.

Ο κόουτς του «Δικέφαλου» χαρακτήρισε τη συμμετοχή της Ένωσης στη League Phase του Champions League ως μια «νέα πρόκληση» τόσο για την ομάδα όσο και για τον ίδιο.

Η ΑΕΚ θα έχει απέναντί της μια σειρά από ισχυρούς αντιπάλους, καθώς στην κλήρωση προέκυψαν οι Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι, Ντόρτμουντ, Ρόμα, Γαλατασαράι, Σαχτάρ, Κόμο και ΛΑΣΚ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε λόγο για ένα «νέο κεφάλαιο» και μια «νέα πρόκληση», τονίζοντας πως για την πρόκριση και την παρουσία της ΑΕΚ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση εργάστηκαν όλοι το τελευταίο διάστημα.

https://www.instagram.com/p/DcjrbYIt4_i/
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