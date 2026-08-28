Ουκρανία - Ελλάδα: Πρώτος «τελικός» για την πρόκριση στο Μουντομπάσκετ - Η ώρα και το κανάλι

Η Εθνική Ανδρών ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τις κρίσιμες αναμετρήσεις με την Ουκρανία και την Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ και ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της στη Β' φάση.

Η γαλανόλευκη θέλει δύο νίκες για να μην μπλέξει στην υπόθεση πρόκριση.

Η αρχή γίνεται από τη Ρίγα της Λετονίας κόντρα στους Ουκρανούς, που μεταφέρουν ρεκόρ 4-2 από την πρώτη φάση, έναντι του 3-3 της Ελλάδας.

Από τον όμιλο που βρίσκονται και οι Ισπανία (5-1), Μαυροβούνιο (4-2), Γεωργία (3-3) και Πορτογαλία (3-3) προκρίνονται οι τρεις πρώτες ομάδες της τελικής κατάταξης.

Το τζάμπολ κόντρα στην Ουκρανία θα γίνει στις 19:00 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Η Ελλάδα έχει ταξιδέψει στη Ρίγα με 12 παίκτες καθώς ο Δημήτρης Φλιώνης τέθηκε νοκ-άουτ μη καταφέρνοντας να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί, ενώ τόσο ο Δημήτρης Μωραΐτης όσο και ο Νίκος Περσίδης έμειναν εκτός αποστολής.

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής: Κώστας Παπανικολάου, Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζήπογλου και Αντώνης Καραγιαννίδης.

Το πρόγραμμα της Εθνικής στη Β’ Φάση

28/8/2026 Ουκρανία – Ελλάδα

31/8/2026 Ελλάδα – Ισπανία

26/11/2026 Ελλάδα – Γεωργία

29/11/2026 Ισπανία – Ελλάδα

26/2/2027 Ελλάδα – Ουκρανία

1/3/2027 Γεωργία – Ελλάδα

Η βαθμολογία