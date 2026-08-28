Ο Ντέσερς τον πήρε από το χεράκι κράτησε τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη και έδωσε μεγάλη ηρεμία!

Ο Ντέσερς είναι εδώ και οδηγεί τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη. Ακούγαμε διάφορα, ότι είναι σακάτης, ότι είναι χοντρός και διάφορες τέτοιες αηδίες, αλλά αυτό το ρημάδι το γήπεδο δίνει τις απαντήσεις.

Και εκεί ο Ντέσερς στην Τσεχία πέτυχε δύο γκολ και έστειλε τον Παναθηναϊκό στην League Phase του Conference League, ενώ πριν στην Σόφια πάλι με δικό του γκολ στην παράταση ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε επί της ΤΣΣΚΑ 1948.

Το ξέσπασμα των παικτών στο τέλος και η χαρά στα αποδυτήρια απέδειξαν, ότι σε αυτή την ομάδα είχε πέσει αυτό το καλοκαίρι ένα μεγάλο βάρος, που είχε κληρονομήσει από την προηγούμενη χρονιά. Εκεί, που η τότε ομάδα του Μπενίτεθ έστειλε τον Παναθηναϊκό σε ένα καλοκαίρι με την υποχρέωση τριών προκρίσεων χωρίς κανονάκι.

Και ο Νίστρουπ, που είναι ειδικός σε αυτά το έκανε. Και το 9 στα 9 που είχε μέχρι τώρα με την Κοπεγχάγη στα καλοκαιρινά προκριματικά έγινε 12 στα 12. Ο Παναθηναϊκός για να φθάσει στην πρόκριση πέρασε ένα πολύ δύσκολο πρώτο 25λεπτο, όπου ο Πένια και ο Κατρης τον έσωσαν και πήγε να αυτοκτονήσει στο δικό του καλό διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο. Ανοιξε το σκορ με κεφαλιά-οβίδα του Ντέσερς, από εκτέλεση φάουλ του Ταμπόρδα και στο τέλος τον πάτησε ο αντίπαλός του κέρδισε το πέναλτι και ο ίδιος ο Νιγηριανός το εκτέλεσε και έδωσε την πρόκριση στην ομάδα.

Στην παράταση η εικόνα της ομάδας ήταν πολύ κακή, αλλά είχε βγει ο Κοντούρης διότι δεν άντεχε άλλο, είχε να παίξει καιρό, ο Καλάμπρια ήταν φανερά ανέτοιμος και ο Ταμπόρδα έπαιζε με κράμπες και δεν μπορούσε να τρέξει. Σε αυτό το διάστημα ο Παναθηναϊκός έπαιζε ουσιαστικά με 9 παίκτες, δέχθηκε πίεση από τους Τσέχους, αλλά την μεγάλη ευκαιρία την είχε πάλι αυτός σε τετ-α-τετ του Γιάγκουσιτς από κλέψιμο της μπάλας του Αντίνο. Οση ατυχία είχε η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο, που ισοφαρίστηκε από το πουθενά, τόσο τυχερή ήταν στην παράταση που έβαλε το γκολ την τελευταία στιγμή.

Βέβαια μετά το γκολ ο Γερμανός διαιτητής κράτησε άλλα επτά λεπτά και χρειάστηκε η παρέμβαση του Γιάγκουσιτς στο τέλος πάνω στην γραμμή , για να μην μπει γκολ. Ο διαιτητής, που στις κάρτες έπαιξε τον Παναθηναϊκό κόντρα 100-0. Τελικά ο Παναθηναϊκός και κόντρα σε εναντίον του διαιτησίες στα δύο ματς με την Χράντετς, αλλά και κόντρα σε απουσίες, πήρε την πρόκριση-υποχρέωση και έφυγε ένα μεγάλο βάρος για την ομάδα.

Τώρα και θα έχει ηρεμία ο Νίστρουπ να δουλέψει και θα επιστρέψουν τραυματίες και θα μπουν στην ομάδα μεταγραφές, που δεν έχουν παίξει μέχρι τώρα και αναμένεται και ένα ακόμα βαρβάτο χαφ.

Μπράβο για άλλη μία φορά στον κόσμο και τους 300 οπαδούς του Παναθηναϊκού, που βρέθηκαν στην εξέδρα και βοήθησαν για άλλο ένα παιχνίδι φέτος την ομάδα να φθάσει στην πρόκριση.

*Το ποδόσφαιρο θέλει και εξυπνάδα. Στην φάση του πέναλτι ο Ταμπόρδα δείχνει στον αντίπαλο τερματοφύλακα, ότι θα το εκτελέσει αυτός, για να ενημερωθεί από τον προπονητή τερματοφυλάκων της Χράντεντς, που θα πέσει και τελικά την παίρνει ξαφνικά την μπάλα ο Ντέσερς και πριν γίνει νέα συνεννόηση είχε σκοράρει.

*Ντροπή ήταν η συμπεριφορά οπαδών και παικτών της Χράντετς Κράλοβε μετά το ματς, που την έπεσαν σε παίκτες του Παναθηναϊκού και τους πέταγαν μπουκάλια, διότι τους το έβαλαν στο 120 και ….τόλμησαν να πάνε στον κόσμο τους να τραγουδήσουν μαζί.