Ανακοίνωσε τον Λαουρίτσεν ο Ηρακλής

Η ΠΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Δανού ποδοσφαιριστή Ράσμους Λαούριτσεν, με μεταγραφή από την Μπρόντμπι.

Ο 30χρονος έχει ύψος 1,88 μ. και αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού αμυντικού. Ξεκίνησε την καριέρα του από τη Μίντιλαντ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στις Σκίβε και Βέιλε. Το 2019 μετακόμισε στη Σουηδία για λογαριασμό της Νόρκεπινγκ, πριν πραγματοποιήσει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του με τη μεταγραφή του στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

Με την κροατική ομάδα απέκτησε σημαντικές παραστάσεις στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο, αγωνιζόμενος στις διοργανώσεις της UEFA, ενώ κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Κροατίας, ένα Κύπελλο και ένα Super Cup.

Τον Ιανουάριο του 2023 επέστρεψε στη Δανία για την Μπρόντμπι, με την οποία αγωνίστηκε στη Superliga και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή:

Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ Φούρνοι Βενέτη ανακοινώνει την απόκτηση του Δανού ποδοσφαιριστή Rasmus Lauritsen, με μεταγραφή από την Brøndby IF. Ο Rasmus Lauritsen γεννήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 1996 στο Brande της Δανίας, έχει ύψος 1,88 μ. και αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού αμυντικού.Ξεκίνησε την καριέρα του από τη FC Midtjylland, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στις Skive IK και Vejle BK.

Το 2019 μετακόμισε στη Σουηδία για λογαριασμό της IFK Norrköping, με την οποία πραγματοποίησε και τις πρώτες του ευρωπαϊκές συμμετοχές στο UEFA Europa League.Το 2020 έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, παίρνοντας μεταγραφή στην Dinamo Zagreb. Με την κροατική ομάδα αγωνίστηκε σε 25 ευρωπαϊκούς αγώνες, αποκτώντας σημαντικές παραστάσεις από το UEFA Champions League και το UEFA Europa League.

Μάλιστα, τη σεζόν 2020-21 είχε βασικό ρόλο στην εξαιρετική ευρωπαϊκή πορεία της Dinamo μέχρι τα προημιτελικά του Europa League, καταγράφοντας 11 συμμετοχές στη διοργάνωση.Στην τριετή παρουσία του στο Zagreb κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Κροατίας, ένα Κύπελλο και ένα Super Cup, συνδυάζοντας τους εγχώριους τίτλους με σημαντική εμπειρία στο κορυφαίο επίπεδο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Τον Ιανουάριο του 2023 επέστρεψε στη Δανία για την Brøndby IF, με την οποία αγωνίστηκε στη Superliga και πρόσθεσε ακόμη περισσότερες ευρωπαϊκές παραστάσεις στο UEFA Conference League.Rasmus, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ! Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κυανόλευκα!