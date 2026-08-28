Σκάνδαλο μεγατόνων με τον πρόεδρο της Ολυμπιακής Eπιτροπής της Πολωνίας

Στη σύλληψη του προέδρου της Πολωνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ράντοσλαβ Πιέσιεβιτς προχώρησαν οι πολωνικές Αρχές. Ο Ράντοσλαβ Πιέσιεβιτς κρίθηκε ύποπτος για διαφθορά στην πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων "Zondacrypto". O Πιέσιεβιτς συνελήφθη στη Βαρσοβία από αξιωματικούς του Κεντρικού Γραφείου Καταπολέμησης του Κυβερνοεγκλήματος.

Η συγκεκριμένη εταιρεία "Zondacrypto", η οποία έχει πτωχεύσει, φέρεται να ήταν χορηγός της Πολωνικής Ολυμπιακής Επιτροπής επί της προεδρίας του Ράντοσλαβ Πιέσιεβιτς.

Ο πρόεδρος της Πολωνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ράντοσλαβ Πιέσιεβιτς, συνελήφθη ως ύποπτος για διαφθορά εν μέσω έρευνας που συνδέεται με την πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Zondacrypto, δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης και γενικός εισαγγελέας Βάλντεμαρ Γιούρεκ στο X την Πέμπτη.

Η πλέον πτωχευμένη εταιρεία ήταν ο χορηγός της Ολυμπιακής επιτροπής.

Οι πολωνικές Αρχές διερευνούν δεσμούς της "Zondacrypto" με αρκετούς πολιτικούς από το πρώην κυβερνών κόμμα στην Πολωνία, το "Prawo i Sprawiedliwość" (PiS).

Σύμφωνα με δημοσιεύματα πολωνικών ΜΜΕ, ο πρόεδρος της Ολυμπιακής επιτροπής φέρεται να έλαβε ένα ρολόι αξίας 47.000 δολαρίων ως δώρο από τον φορέα εκμετάλλευσης της πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων.

Σε αντάλλαγμα, ο Πιέσιεβιτς επρόκειτο να ασκήσει πιέσεις στον πρώην πρωθυπουργό της Πολωνίας Ματέους Μοραβιέτσκι και στον επικεφαλής της αρχής ανταγωνισμού εκ μέρους του επιχειρηματία.

Ο Πιέσιεβιτς αρνείται τους ισχυρισμούς και δήλωσε ότι έχει πληρώσει ο ίδιος για το ρολόι.