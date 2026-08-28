ΟΦΗ: «Κάηκε» το Ηράκλειο! Αποθεωτική υποδοχή οπαδών στην αποστολή μετά την πρόκριση

Παρά το προχωρημένο της ώρας, δεκάδες οπαδοί του ΟΦΗ έδωσαν το «παρών» στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, προκειμένου να υποδεχθούν την αποστολή της ομάδας μετά την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Οι φίλοι των Κρητικών, με καπνογόνα και συνθήματα, αποθέωσαν τους ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντη μόλις εκείνοι εμφανίστηκαν στην αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης».

Photo 1/4 Η αποστολή του ΟΦΗ έφτασε στο Ηράκλειο και αποθεώθηκε από τους οπαδούς Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 2/4 Η αποστολή του ΟΦΗ έφτασε στο Ηράκλειο και αποθεώθηκε από τους οπαδούς Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 3/4 Η αποστολή του ΟΦΗ έφτασε στο Ηράκλειο και αποθεώθηκε από τους οπαδούς Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 4/4 Η αποστολή του ΟΦΗ έφτασε στο Ηράκλειο και αποθεώθηκε από τους οπαδούς Πηγή: Eurokinissi Sports

Ο κόσμος του ΟΦΗ δημιούργησε ατμόσφαιρα γηπέδου στο αεροδρόμιο, πανηγυρίζοντας μαζί με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας την ιστορική πρόκριση στη League Phase του Europa League.