ΟΦΗ: «Κάηκε» το Ηράκλειο! Αποθεωτική υποδοχή οπαδών στην αποστολή μετά την πρόκριση
Δεκάδες οπαδοί του ΟΦΗ υποδέχθηκαν την αποστολή των Κρητικών στο «Νίκος Καζαντζάκης», πανηγυρίζοντας μαζί με τους ποδοσφαιριστές την ιστορική πρόκριση στη League Phase του Europa League.
Παρά το προχωρημένο της ώρας, δεκάδες οπαδοί του ΟΦΗ έδωσαν το «παρών» στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, προκειμένου να υποδεχθούν την αποστολή της ομάδας μετά την πρόκριση στη League Phase του Europa League.
Οι φίλοι των Κρητικών, με καπνογόνα και συνθήματα, αποθέωσαν τους ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντη μόλις εκείνοι εμφανίστηκαν στην αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης».
Ο κόσμος του ΟΦΗ δημιούργησε ατμόσφαιρα γηπέδου στο αεροδρόμιο, πανηγυρίζοντας μαζί με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας την ιστορική πρόκριση στη League Phase του Europa League.