Οι διάσημοι άντρες που αποδεικνύουν ότι μετά τα 50 μπορείς να είσαι στην καλύτερη φόρμα της ζωής σου

Κάποτε τα 50 θεωρούνταν η ηλικία όπου οι περισσότεροι άντρες άρχιζαν να χαμηλώνουν ρυθμούς. Λιγότερη γυμναστική, περισσότερος καναπές και η γνωστή δικαιολογία ότι «δεν είναι όπως παλιά». Σήμερα, όμως, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική.

Μια νέα γενιά ανδρών, ηθοποιοί, αθλητές και προσωπικότητες της ποπ κουλτούρας, δείχνει ότι η ηλικία δεν είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος, αλλά οι καθημερινές συνήθειες. Και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο περισσότερο αποδεικνύεται πως η συνέπεια κερδίζει το ταλέντο.

Από τον Ralph Fiennes μέχρι τον Arnold Schwarzenegger, αυτοί οι επτά διάσημοι άντρες αποδεικνύουν ότι η καλύτερη φυσική κατάσταση μπορεί να έρθει πολύ μετά τα 50.

Ξέχνα, λοιπόν όσα πίστευες για τα 50. Αυτοί οι επτά άντρες αποδεικνύουν ότι η φυσική κατάσταση δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Ralph Fiennes (63): Η δύναμη δεν μετριέται μόνο σε μυϊκή μάζα

Για τον ρόλο του Οδυσσέα στην ταινία The Return, ο Ralph Fiennes δεν χρειάστηκε να αποκτήσει το σώμα ενός υπερήρωα, ο στόχος ήταν πιο δύσκολος. Έπρεπε να δείχνει σαν ένας άνθρωπος που έχει επιβιώσει από δεκαετίες πολέμου και κακουχιών και για να το πετύχει ακολούθησε επί πέντε μήνες ένα πρόγραμμα με βάρη, τρέξιμο και αυστηρή διατροφή βασισμένη σε άπαχη πρωτεΐνη, σύνθετους υδατάνθρακες και λαχανικά.

Το αποτέλεσμα υπενθυμίζει ότι μετά τα 60 η προπόνηση δεν αφορά απαραίτητα το μέγεθος. Αφορά τη λειτουργικότητα και την αντοχή. Γιατί ναι, ο Fiennes έχει ξεπεράσει τα 60.

Matt Damon (55): Η μεγαλύτερη αλλαγή ήταν ο τρόπος σκέψης

Ο έτερος Οδυσσέας μας, ο Matt Damon έχει παραδεχθεί ότι στο παρελθόν υπέβαλε τον οργανισμό του σε ακραίες δίαιτες για κινηματογραφικούς ρόλους, σήμερα όμως ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση.

Για τον ρόλο του Οδυσσέα στην Οδύσσεια του Christopher Nolan έχασε περίπου 15 κιλά, ενώ ταυτόχρονα αύξησε τη μυϊκή του μάζα, βασιζόμενος σε σωστή προπόνηση, ισορροπημένη διατροφή και ιατρική παρακολούθηση.

Η μεγαλύτερη αλλαγή, όμως, δεν ήταν στο σώμα του, αλλά η φιλοσοφία του. Και αυτό αξίζει να το κρατήσεις.

Jason Statham (58): Η πειθαρχία είναι το πραγματικό υπερόπλο

Ο Jason Statham μοιάζει να βρίσκεται σε μόνιμη κατάσταση δράσης. Για τις ανάγκες της ταινίας The Beekeeper, προπονήθηκε για τρεις μήνες με τον πρώην μαχητή του UFC James Moontasri, συνδυάζοντας πυγμαχία, Brazilian jiu-jitsu, taekwondo και ατελείωτες ώρες εξάσκησης στις σκηνές μάχης.

Το εντυπωσιακό όμως δεν είναι η προετοιμασία μιας ταινίας, αλλά ότι ο Statham διατηρεί αυτή τη φυσική κατάσταση εδώ και χρόνια, αποδεικνύοντας πως το καλύτερο πρόγραμμα είναι εκείνο που μπορείς να ακολουθείς για χρόνια.

Arnold Schwarzenegger (78): Η συνέπεια νικά το κίνητρο

Λίγοι άνθρωποι έχουν ζήσει τόσες διαφορετικές ζωές όσο ο Arnold Schwarzenegger. Πρωταθλητής bodybuilding, σταρ του Hollywood, κυβερνήτης της Καλιφόρνιας και πάει λέγοντας. Τι και αν οδεύει στα 80 (είναι 78) συνεχίζει να πηγαίνει καθημερινά στο γυμναστήριο.

Όχι γιατί κυνηγά ακόμη τίτλους, αλλά γιατί η άσκηση έχει γίνει κομμάτι της ταυτότητάς του.

Η φιλοσοφία του είναι απλή. Μην περιμένεις να σου έρθει η διάθεση, δημιούργησε μια ρουτίνα τόσο σταθερή, ώστε να μην χρειάζεται καν να τη σκέφτεσαι. Και τότε όλα θα έρθουν αυτόματα.

Hugh Jackman (57): Η συνέπεια σε κάνει... Wolverine

Ελάχιστοι ηθοποιοί έχουν συνδέσει τόσο έντονα το σώμα τους με έναν κινηματογραφικό χαρακτήρα όσο ο Hugh Jackman με τον Wolverine.

Για περισσότερα από είκοσι χρόνια επέστρεφε ως Logan, παρουσιάζοντας κάθε φορά καλύτερη φυσική κατάσταση από την προηγούμενη. Όσο για το μυστικό του; Δεν ήταν κάποια εξαντλητική δίαιτα της τελευταίας στιγμής, αλλά η συνέπεια.

Έξι ημέρες προπόνησης την εβδομάδα, δύο προπονήσεις καθημερινά στις περιόδους προετοιμασίας, σωστή αποκατάσταση και διατροφή με υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης. Αν θες να είσαι fit κάνεις πιο χαλαρά πράγματα, για να γίνεις όμως Wolverine, το πηγαίνεις στα άκρα.

Dwayne "The Rock" Johnson (54): Η γυμναστική ως τρόπος ζωής

Για τον Dwayne Johnson το γυμναστήριο δεν αποτελεί υποχρέωση, είναι η πρώτη δουλειά της ημέρας.

Οι προπονήσεις του ξεκινούν πριν ακόμη ξημερώσει και διαρκούν συχνά περισσότερο από ενενήντα λεπτά, ενώ η εβδομάδα του χωρίζεται σε ξεχωριστές ημέρες για κάθε μυϊκή ομάδα.

Το σώμα του αποτελεί μέρος της επαγγελματικής του ταυτότητας και αντιμετωπίζεται ακριβώς έτσι: με πρόγραμμα, συνέπεια και σωστή αποκατάσταση.

Mark Wahlberg (55): Η μέρα ξεκινά πριν ξυπνήσουν οι υπόλοιποι

Ο Mark Wahlberg έχει γίνει σχεδόν θρύλος για το πρόγραμμα της καθημερινότητάς του.

Ξυπνά πολλές φορές λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, ολοκληρώνει την προπόνησή του πριν χαράξει και συνεχίζει την ημέρα του όταν οι περισσότεροι δεν έχουν πιεί ακόμη τον πρώτο καφέ.

Συνδυάζει προπόνηση δύναμης, αερόβια άσκηση και ενεργητική αποκατάσταση, ενώ δεν διστάζει να αξιοποιήσει σύγχρονες μεθόδους όπως η κρυοθεραπεία, οι υπέρυθρες σάουνες και τα ice baths.

Τι έχουν να μας διδάξουν;

Αν υπάρχει ένα κοινό στοιχείο ανάμεσα σε όλους αυτούς τους άντρες, αυτό δεν είναι τα χρήματα, οι προσωπικοί γυμναστές ή η πρόσβαση στις καλύτερες εγκαταστάσεις, αλλά η συνέπεια σε ό,τι κάνουν.

Κανείς τους δεν γυμνάζεται επειδή «πρέπει» να εμφανιστεί σε μια ταινία ή σε ένα εξώφυλλο. Το κάνουν γιατί η άσκηση έχει γίνει μέρος της καθημερινότητάς τους.

Η φυσική κατάσταση μετά τα 50 δεν είναι θέμα ηλικίας, αλλά επιλογών που επαναλαμβάνονται κάθε μέρα. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο μάθημα από όλα.