Τότεναμ: Σημαντική ενίσχυση με Μαρμούς

Η Τότεναμ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ομάρ Μαρμούς απ’ τη Μάντσεστερ Σίτι με τη μορφή δανεισμού για μία σεζόν. Η συμφωνία περιλαμβάνει υποχρεωτική αγορά του Αιγύπτιου επιθετικού το επόμενο καλοκαίρι. Σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, η υποχρεωτική αγορά ανέρχεται σε 50 εκατ. λίρες (67,96 εκατ. δολάρια), ενώ προβλέπονται επιπλέον 10 εκατ. λίρες ως μπόνους.

«Είναι εκπληκτικό που βρίσκομαι εδώ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσω με την ομάδα και ανυπομονώ να γνωρίσω τους οπαδούς», δήλωσε ο 27χρονος. «Η Τότεναμ είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Αγγλία, αν όχι στον κόσμο και το πρότζεκτ ήταν πολύ ελκυστικό για μένα. Μίλησα με τον προπονητή (Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι), μου άρεσαν πολύ όσα είχε να πει και είμαι βέβαιος ότι το κοινό μας πάθος για το ποδόσφαιρο θα ταιριάξει πολύ καλά».

Την περασμένη σεζόν πέτυχε μόλις τρία γκολ σε 21 συμμετοχές στην Premier League, σε αντίθεση με τα επτά τέρματα που είχε σημειώσει στο πρώτο μισό της παρουσίας του στη Σίτι. Ο Ντε Τσέρμπι, ο οποίος ανέλαβε την Τότεναμ τον Μάρτιο και την οδήγησε στην αποφυγή του υποβιβασμού, ήθελε να ενισχύσει την επιθετική γραμμή μιας ομάδας που βρίσκεται σε διαδικασία αναδόμησης. Προηγήθηκαν οι αποκτήσεις των μέσων Σάντρο Τονάλι και Ματέους Φερνάντες και του αμυντικού Γιαν-Πάουλ φαν Χέκε, έναντι συνολικά 237 εκατ. λιρών.

Παράλληλα, η Τότεναμ απέκτησε από τη Μάντσεστερ Σίτι και τον Βραζιλιάνο εξτρέμ Σάβιο, γνωστό στο παρελθόν ως Σαβίνιο, σε συμφωνία που ανέρχεται σε περίπου 75 εκατ. λίρες, συν ακόμη 10 εκατ. σε μπόνους. Ο Μαρμούς μπορεί να αγωνιστεί τόσο στην κορυφή της επίθεσης όσο και στην αριστερή πλευρά και αναμένεται να έχει περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής υπό τις οδηγίες του Ντε Τσέρμπι.