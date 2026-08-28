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ΟΦΗ: Μπούσης και Πουρσανίδης στο Μονακό για την κλήρωση του Europa League

Ο πρόεδρος και ο γενικός διευθυντής του ΟΦΗ θα δώσουν το «παρών» στη μεγάλη στιγμή της ομάδας, μετά την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

ΟΦΗ: Μπούσης και Πουρσανίδης στο Μονακό για την κλήρωση του Europa League
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Ιστορικές στιγμές ζει ο ΟΦΗ, καθώς μετά τις δύο νίκες επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League.

Στο Μονακό για τη σημερινή κλήρωση θα βρεθούν ο Μιχάλης Μπούσης και ο Ηλίας Πουρσανίδης, εκπροσωπώντας τον ΟΦΗ στη μεγάλη στιγμή της ιστορίας της ομάδας.

Μαζί τους θα βρίσκονται και τα στελέχη της ΠΑΕ, Θεανώ Ρασούλη και Αντώνης Χρονάς, προκειμένου να εκπροσωπήσουν τους Κρητικούς στη σημερινή διαδικασία.

Οι Μιχάλης Μπούσης και Ηλίας Πουρσανίδης θα ταξιδέψουν από τη Σόφια για την Ελβετία, ώστε να είναι παρόντες στη μεγάλη στιγμή για τον ΟΦΗ.

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