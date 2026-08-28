Εμμανουήλ Καραλής, Μίλτος Τεντόγλου: Το… γλέντησαν μετά τη Ζυρίχη

Οι δύο Έλληνες πρωταθλητές άφησαν για λίγο στην άκρη τις μεγάλες επιδόσεις τους στο Diamond League της Ζυρίχης και αποφάσισαν να βγουν και να διασκεδάσουν μαζί.

Ο Εμμανουήλ Καραλής ανέβασε στα social media ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, στο οποίο ποζάρει μαζί με τον Μίλτο Τεντόγλου, μετά την εξαιρετική παρουσία των δύο αθλητών στο Diamond League της Ζυρίχης.

Οι δύο Έλληνες πρωταθλητές άφησαν για λίγο στην άκρη τις μεγάλες επιδόσεις και το… διασκέδασαν με την ψυχή τους, με τον Καραλή να μοιράζεται τη συγκεκριμένη στιγμή μέσω story.

Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου διασκέδασαν με τη ψυχή τους Instagram

Υπενθυμίζεται ότι ο Τεντόγλου πήρε την πρώτη θέση στο μήκος, με καλύτερο άλμα στα 8,45μ., ενώ ο «ασημένιος» στο επί κοντώ Καραλής πέταξε στα 6,20μ., συντρίβοντας το πανελλήνιο ρεκόρ και υπογράφοντας μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις Έλληνα αθλητή όλων των εποχών.