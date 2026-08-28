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Europa League: Πού θα δείτε την κλήρωση Ολυμπιακού και ΟΦΗ στη League Phase - Οι πιθανοί αντίπαλοι

Το μεσημέρι της Παρασκευής (28/08) μαθαίνουν αντιπάλους στη League Phase του Europa League οι Ολυμπιακός και ΟΦΗ.

Europa League: Πού θα δείτε την κλήρωση Ολυμπιακού και ΟΦΗ στη League Phase - Οι πιθανοί αντίπαλοι
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Διπλή θα είναι η ελληνική εκπροσώπηση στην League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, αφού μετά τον Ολυμπιακό, θέση… έκλεισε και ο ΟΦΗ, μετά και τη δεύτερη νίκη του επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στην Βουλγαρία για τα playoffs του Europa League.

Έτσι, τόσο οι «ερυθρόλευκοι», όσο και οι Κρητικοί θα δώσουν το «παρών» στην κλήρωση της Παρασκευής (28/08), η οποία θα διεξαχθεί στο Μονακό, το μεσημέρι στις 14:00 (ώρα Ελλάδας).

Ο Ολυμπιακός μετέχει στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ ο ΟΦΗ βρίσκεται στο 4ο και θα μάθουν τους αντιπάλους τους, δύο από κάθε pot, αλλά και τη σειρά των αναμετρήσεων στην League Phase.

Η διαδικασία της κλήρωσης θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1HD.

Συνοπτικά, τα γκρουπ δυναμικότητας:

1ο γκρουπ2ο γκρουπ3ο γκρουπ4ο γκρουπ
Μπάγερ ΛεβερκούζενΦερεντσβάροςΣτουρμ ΓκρατςΜπεσίκτας
ΜπενφίκαΒικτόρια ΠλζενΛεχ ΠόζνανΤορεένσε
ΓιουβέντουςΟυνιόν Σεν ΖιλουάζΚρίσταλ ΠάλαςΧάποελ Μπερ Σεβά
ΜίλανΝτινάμο ΖάγκρεμπΜπόρνμουθΝαϊμέγκεν
ΛιόνΣάλτσμπουργκΣάντερλαντΟμόνοια
ΆλκμααρΣέλτικΤσέλιεΑραράτ
ΟλυμπιακόςΣπάρτα ΠράγαςΓιαγκελόνιαΟΦΗ
Ρεάλ ΣοσιεδάδΡενΘέλταΛίλεστρομ
ΜαρσέιγΆντερλεχτΧόφενχαϊμΛέφσκι Σόφιας
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