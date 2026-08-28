Τρία "διπλά" ματς, όλα θρίλερ: Τι ψυχολογικά έχει αποκτήσει ο μέσος Παναθηναϊκός φίλαθλος;

Για τη διαχείριση του άγχους, οι άνθρωποι συνηθίζεται να κάνουν διαλογισμό, άλλοι πηγαίνουν γυμναστήριο, κάνουν yoga, ακούνε χαλαρωτική μουσική ή απλώς προσπαθούν να αποφεύγουν τις καταστάσεις που ανεβάζουν την πίεση. Και μετά υπάρχει ο φίλαθλος του Παναθηναϊκού που δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά.

Έχει περάσει από ένα ιδιότυπο ευρωπαϊκό boot camp. ΠΑΚΣΙ, ΤΣΣΚΑ 1948, Χράντετς Κράλοβε. Έξι -στα χαρτιά- εύκολα παιχνίδια, τρεις προκρίσεις μεν, αλλά και έξι επεισόδια που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αυτόνομα κεφάλαια σε ένα εγχειρίδιο «Πώς να παραμείνεις λειτουργικός ενώ όλα πάνε στραβά;».

Και κάπως έτσι, ενώ ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός υποτίθεται ότι χτίζει χαρακτήρα μέσα από αυτές τις δύσκολες βραδιές, τον ίδιο ακριβώς χαρακτήρα χτίζει και ο άνθρωπος που παρακολουθεί από τον καναπέ.

Στο τελευταίο επεισόδιο, η Χράντετς Κράλοβε φρόντισε να θυμίσει σε όλους ότι όλα είναι σαν τα γκολ που πρέπει να πανηγυρίσεις με μισή καρδιά, διότι φοβάσαι μην στο ακυρώσει το VAR. Δηλαδή, τίποτα δεν τελειώνει μέχρι να τελειώσει και με τη βούλα. Ο Παναθηναϊκός ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις, το ματς οδηγήθηκε στην παράταση και χρειάστηκε να φτάσουμε στο 120' για να έρθει το πέναλτι του Ντέσερς και να τελειώσει επιτέλους η ιστορία με πολλά πάλι καρδιοχτύπια.

Για τον ουδέτερο θεατή ήταν ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, για τον φίλαθλο του «τριφυλλιού» ήταν ακόμα μία Τετάρτη στο γραφείο.

Το αξιοσημείωτο, βέβαια, είναι ότι μετά από τρία τέτοια παιχνίδια κάτι έχει αλλάξει. Ο μέσος φίλαθλος δεν είναι πια ο ίδιος άνθρωπος που ήταν πριν ξεκινήσουν αυτές οι προκρίσεις.

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Πλέον δεν αγχώνεται για τίποτα

Προθεσμία στη δουλειά; «Έλα μωρέ, μέχρι τις 23:59 έχουμε χρόνο».

Το αφεντικό βλέπει που ο εργαζόμενος είναι αραχτός στον καναπέ και βλέπει Instagram Reels, λίγες ώρες πριν το deadline και αγχώνεται περισσότερο, σε σημείο που λέει «θέλω να μιλήσουμε».

Ο Παναθηναϊκός φίλαθλος σηκώνει το βλέμμα, χαμογελάει και απαντά: «Πες μου. Έχω περάσει ΠΑΚΣΙ και Χράντε, τσίλαρε boss».

Έχει αναπτύξει ανοσία στις καθυστερήσεις

Άνθρωποι που δεν υποστηρίζουν Παναθηναϊκό κοιτάζουν το 90+5' και αρχίζουν να πανικοβάλλονται, την ίδια ώρα πλέον Παναθηναϊκός φίλαθλος απλώς κοιτάζει το ρολόι και χασμουριέται.

«Α, έχουμε ακόμα χρόνο».

Γιατί έχει μάθει ότι το παιχνίδι μπορεί να έχει τελειώσει, να μην έχει τελειώσει, να έχει ξαναρχίσει, να έχει πάει παράταση και τελικά να χρειάζεται πέναλτι στο 120' για να κλείσει οριστικά η υπόθεση. Ακόμα και αν δεν είναι στο πλάνο να πάει παράταση το ματς.

Το «ηρεμήστε, έχουμε τον έλεγχο» του προκαλεί νευρικό γέλιο

Αν κάποιος του πει πλέον «μην αγχώνεσαι, το έχουμε», υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να φύγει από το δωμάτιο. Έχει καταλάβει ότι η φράση «το έχουμε» είναι απλώς ο πρόλογος μιας νέας περιπέτειας. Είναι σαν τον χαζό τύπο στην παρέα που λέει για μια κοπέλα «όποτε θέλω, την έχω», που δεν ισχύει ποτέ.

Το ίδιο ισχύει και για το «μένουν λίγα λεπτά». Αυτή η φράση δεν σημαίνει τίποτα, και ειδικά για έναν ποδοσφαιρικό φίλαθλο του Παναθηναϊκού, τα τελευταία λεπτά είναι μια ανεξάρτητη χρονική ζώνη όπου μπορούν να συμβούν απολύτως τα πάντα.

Έχει σταματήσει να πανηγυρίζει πρόωρα

Γκολ στο 85'; Περιμένει. Γκολ στο 90'; Περιμένει. Γκολ στο 90+4'; Κοιτάζει πρώτα τον διαιτητή, μετά το VAR, μετά το ρολόι και στο τέλος τους συμπαίκτες.

Πρόκριση; Δεν πανηγυρίζει αμέσως. Περιμένει να περάσουν τουλάχιστον 45 δευτερόλεπτα χωρίς να συμβεί κάτι περίεργο. Έχει πλέον μάθει ότι ο πραγματικός πανηγυρισμός ξεκινά όταν όλοι έχουν φύγει από το γήπεδο.

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Η πίεσή του έχει γίνει απολύτως θεωρητική

Έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου η αρτηριακή πίεση δεν ανεβαίνει πλέον, απλώς παρακολουθεί.

Ο γιατρός λέει «έχετε λίγο υψηλή πίεση».

«Κανονική είναι».

«Πώς είναι κανονική;»

«Έχω δει τρεις προκρίσεις Παναθηναϊκού». End of discussion.

Γιατί μπορεί ο Παναθηναϊκός να περνάει από αυτές τις ευρωπαϊκές προκρίσεις χτίζοντας (υποθέτουμε) μέταλλο, αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα, αλλά και ο κόσμος του περνάει τη δική του προετοιμασία. Κάθε καθυστέρηση, κάθε ισοφάριση, κάθε παράταση είναι ένα ακόμη μάθημα.

Τρία διπλά παιχνίδια σαν κι αυτά και ο μέσος Παναθηναϊκός φίλαθλος έχει πλέον φτάσει σε ένα επίπεδο ψυχικής ανθεκτικότητας που δύσκολα συναντάς αλλού.

Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει και μια μικρή παρενέργεια. Διότι την επόμενη φορά που θα πάει να δει ένα φυσιολογικό ποδοσφαιρικό παιχνίδι, στο 2-0 του 60ού λεπτού απέναντι σε ομάδες χαμηλότερης δυναμικής θα αρχίσει να ανησυχεί.

«Κάτι δεν μου αρέσει. Είναι πολύ ήρεμα». Εδώ που τα λέμε μετά από ΠΑΚΣΙ, ΤΣΣΚΑ 1948 και Χράντετς Κράλοβε, η ηρεμία είναι πλέον αυτή που τον τρομάζει περισσότερο.